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سياسة|تونس

اختيار مفاجئ.. من هو هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟

وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة
26/7/2020

ويُعتبر تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب والكتل البرلمانية لأنه لم يكن على قائمة ترشيحاتها التي قدّمتها للرئاسة التونسية.

تكليف المشيشي يأتي بعد نحو 10 أيام من قبول سعيد، استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة.

تلك الاستقالة جاءت بعد أزمة سياسية تصاعدت حدتها أخيرا، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت الفخفاخ على ذلك.

خلافات يأمل الكثيرون أن ينجح المشيشي في إنهائها، لا سيما أنه يعرف بكونه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي من تلك القوى ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

والمشيشي، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي، يعول كثيرون أيضا على كونه رجل قانون ودارسا للعلوم السياسية، إضافة إلى كونه في سن الشباب (46 عاما).

ولد المشيشي في يناير/ كانون الثاني 1974، وحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورغ.

وتخرج الرجل، في كلية العلوم السياسية بتونس سنة 2007، وشغل منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014، ثم شغل نفس المنصب على التوالي في وزارتي الشؤون الاجتماعية، والصحة.

شغل المشيشي أيضا منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، قبيل تعيينه على رأس وزارة الداخلية.

كما تقلد، منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وعيّن في منصب مدير الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وعمل أيضا خبيرا مدققا باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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