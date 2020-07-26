إيران.. شرطي "الأخلاق" يبصق على فتيات لا يرتدين الحجاب (فيديو)

وفي الفيديو، الذي نشرته الناشطة مسيح علي نجاد عبر تويتر، السبت، وتناقلته وسائل إعلامية، يظهر الرجل وهو ينزل من سيارته ويتوجه نحو الفتيات، ويسبهن ويصرخ في وجههن.

ووصف الفرد الأمني سلوك الفتيات بأنه غير أخلاقي، في حين يبدو ضابط شرطة بالقرب من الحادث دون تدخل، حسب المقطع.

وضمن المقطع المصور، نزلت زوجة الشرطي من السيارة وطلبت من فتاة الاعتذار من لزوجها وإلا فإنها تستحق الضرب منه، قبل أن تبلغها أن زوجها من جهاز المخابرات ويمكن أن يعتقلها.

فيما تداولت مواقع وصحف محلية إيرانية نفي مدير أمن كرمانشاه صلة الرجل بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

Today in Kermanshah, Iran, this undercover morality agent harassed teenage girls for not wearing hijab". He spat at one of them & swore at her: "I'll f*** your mother". Nearby policemen did nothing! That's why they used their camera#MyCameraIsMyWeapon pic.twitter.com/XOEcX0gNZ9 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 23, 2020

ويقول نشطاء إن خلع الحجاب يشكل تصاعدا في الحراك النسوي الإيراني ضد القيود المفروضة في الجمهورية على أزياء النساء في الأماكن العامة.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، فُرض على النساء في إيران ارتداء الحجاب، على أن يغطى الجسد أيضا بثوب واسع وطويل.

وفي مارس آذار الماضي نشرت نجاد مقطع فيديو آخر يظهر تعرض امرأة تمشي في الشارع للمضايقة الجسدية من قبل حارس مؤيد للنظام الإيراني بسبب حجابها.

وقالت نجاد في تغريدة لها على تويتر "في المرة القادمة التي يخبرونك فيها بأن الحجاب الإجباري يمثل مشكلة صغيرة، اعرض لهم هذا الفيديو".

Watching this video makes one very angry. In broad daylight in Iran, a woman walking in the street is physically harassed by a pro-regime vigilante due to her hijab. Next time they tell you compulsory hijab is a small issue, show them this video. Many Iranian women face this pic.twitter.com/gC8dG4xSbs — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 11, 2020

نشرت #الناشطة_الإيرانية في مجال حقوق المرأة، #مسيح_علي_نجاد، في صفحتها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه #شرطي_إيراني يتعامل بعنف شديد ضد فتاة لا تلتزم بالحجاب، في مدينة #شهر_ري، قرب العاصمة #طهران pic.twitter.com/dNixWcSVio — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) October 30, 2019

الحجاب في إيران

يتخذ الحجاب طابعا سياسيا مثيرا للجدل في إيران منذ 83 عاما، بعد أن حظره البهلوي الأول رضا شاه، من خلال إقرار قانونا في يناير/كانون الثاني 1936 يلزم الإيرانيات بخلع حجابهن، معتبرا أنه من مظاهر التخلف.

وقد أثار هذا القانون ردود فعل شعبية غاضبة آنذاك استمرت إلى أن تم إلغاؤه في عهد ابنه البهلوي الثاني محمد رضا عام 1944.

وبعد مجيء الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، صدرت تعليمات من قائد الثورة الراحل آية الله الخميني بضرورة أن ترتدي النساء الحجاب الشرعي خارج بيوتهن.

وفي عام 1983 تم إقرار قانون عقوبة عدم ارتداء الحجاب التي تتراوح بین التعزیر وغرامة مالية تصل إلى 20 دولارا، وصولا للحبس من 10 أيام إلى شهرين، و74 جلدة، بحسب المادة رقم 638 في قانون العقوبات الإسلامية.

مسيح علي نجاد مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو( وسائل التواصل)

يذكر أن معصومة "مسيح" علي نجاد، هي أمريكية إيرانية ومعلقة صحفية، معارضة للسلطات الإيرانية، وتعيش حاليا في المنفى في مدينة نيويورك.