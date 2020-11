إيران.. شرطي "الأخلاق" يبصق على فتيات لا يرتدين الحجاب (فيديو)

وفي الفيديو، الذي نشرته الناشطة مسيح علي نجاد عبر تويتر، السبت، وتناقلته وسائل إعلامية، يظهر الرجل وهو ينزل من سيارته ويتوجه نحو الفتيات، ويسبهن ويصرخ في وجههن.

ووصف الفرد الأمني سلوك الفتيات بأنه غير أخلاقي، في حين يبدو ضابط شرطة بالقرب من الحادث دون تدخل، حسب المقطع.

وضمن المقطع المصور، نزلت زوجة الشرطي من السيارة وطلبت من فتاة الاعتذار من لزوجها وإلا فإنها تستحق الضرب منه، قبل أن تبلغها أن زوجها من جهاز المخابرات ويمكن أن يعتقلها.

فيما تداولت مواقع وصحف محلية إيرانية نفي مدير أمن كرمانشاه صلة الرجل بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

Today in Kermanshah, Iran, this undercover morality agent harassed teenage girls for not wearing hijab". He spat at one of them & swore at her: "I'll f*** your mother".

Nearby policemen did nothing! That's why they used their camera#MyCameraIsMyWeapon pic.twitter.com/XOEcX0gNZ9

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 23, 2020