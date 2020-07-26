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سياسة|أمريكا

أمريكا: سحل واعتداء على صحفيين واعتقال متظاهرين (فيديو)

عنف الشرطة واعتداء على المواطنين في مدن أمريكية عدة
عنف الشرطة واعتداء على المواطنين في مدن أمريكية عدة
26/7/2020

وأظهرت المقاطع هجوم الشرطة في مدينة لوس أنجليس على أحد المتظاهرين، وتجمعهم حوله وصعقه هو وكل من اقترب لإنقاذه، وركلهم وضربهم بالهراوات.

واعتدت الشرطة على إحدى الممرضات في مظاهرات سياتل، ورشتها بغاز الفلفل في وجهها، وهي تحاول إنقاذ أحد الأشخاص من قبضة الشرطة، في ظل إطلاق كثيف لقنابل الغاز المُسيل للدموع والرصاصات المطاطية.

https://twitter.com/dailydigger19/status/1287230340742942720?ref_src=twsrc%5Etfw

وهاجمت قوات الشرطة الفيدرالية مجموعة من الصحفيين والمصورين، أثناء تغطيتهم اشتباكات بمدينة بورتلاند، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز، وصاح أحدهم بالصحفيين "اخرجوا من هنا".

وكان عمدة مدينة بورتلاند، تيد ويلر، قد انتقد، الخميس الماضي، وجود القوات الفيدرالية في المدينة، معتبرًا أن وجودها غير دستوري، وأنها تؤدي ممارسات غريبة على المجتمع الأمريكي.

وقال ويلر في لقاء مع شبكة "سى إن إن" معلقًا على هذه الممارسات"نحن لم نُطالب بوجود هذه القوات في مدننا، ولسنا نريد هذه القوات هنا، والممارسات التي يفعلونها ليست أمريكية على الإطلاق؛ فهم يأتون في عربات غير مميزة ويأخذون الناس من الشوارع، دون مبرر واضح في كثير من الأحيان، كما أنهم لا يعرّفون أنفسهم للأشخاص المقبوض عليهم، مما يُشعِر الأشخاص المحتجزين بأنهم مختطفون".

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر قوات فيدرالية وهي تقبض على متظاهرين من الشارع من دون إبداء أسباب، وفي عربات غير مميزة، وتعتدي على متظاهرين بالضرب بالعصي.

وألقت الشرطة القبض على العشرات من المتظاهرين في مدن عدة، وطالبت المحتجين بفض تظاهراتهم غير القانونية، حسب قولهم.

تأتي هذه التظاهرات تضامنًا مع مدينة بورتلاند، التي استمرت في التظاهر ما يقارب الشهرين؛ تنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في 25 من مايو/أيار الماضي. 

وبعد توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أُرسِلت قوات فيدرالية لفض تلك التظاهرات.

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