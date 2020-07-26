ألمانيا.. السماح للأطفال بطرح أسئلة على وزراء بالبرلمان مستقبلا

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن يدخل أطفال من الصفين السابع والثامن البرلمان لمدة ساعة مستقبلا مرة واحدة في العام.

وتم الاقتراح داخل الوثيقة أن يكون هناك "ساعة أسئلة للأطفال" بصورة دورية، وفقا للنموذج الهولندي، بحيث يتم السماح لتلاميذ بتوجيه أسئلة لوزراء أو وكلاء وزراء في البرلمان قبل وقت قصير من بداية العطلة الصيفية من كل عام.

وترجع المبادرة لإقرار هذه الوثيقة على نسخة منها، إلى رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله.

ودفع شويبله المنتمي لحزب المستشارة الألمانية الديمقراطي المسيحي بالمقترح قائلاً "إن وجود ممارسة مشابهة لساعة سؤال الأطفال في هولندا يمكن أن تكون بمثابة إضافة قيمة للعروض الحالية المقدمة للأطفال والشباب في البوندستاغ الألماني".

البوندستاغ

البوندستاغ هو البرلمان الاتحادين وبالتالي الهيئة التشريعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ويقع مقره في برلين، وهو الجهاز الدستوري الوحيد الذي يُنتخب مباشرةً من الشعب.

تأسس في العام 1949 ويتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات من قبل جميع المواطنين الألمان البالغين من خلال نظام مختلط من التصويت في الدوائر الانتخابية وتصويت القوائم.

ويبلغ عدد مقاعد البوندستاغ 709 مقاعد، والحد الأدنى الدستوري لعدد المقاعد هو 598 مقعدًا.