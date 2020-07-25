البث الحي
سياسة|إيران

يضم مقار قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار.. إخماد حريق قرب مجمع سكني في طهران

انفجار في عيادة طبية في طهران-30 يونيو
انفجار في عيادة طبية في طهران-30 يونيو
25/7/2020

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن الشرطة وإدارة الإطفاء إن ماسا كهربيا تسبب في إشعال حريق في أشجار بضاحية في شرق العاصمة الإيرانية طهران يوم الجمعة، ونفت أن يكون الحريق ناجما عن انفجار.
وقال نائب رئيس شرطة طهران حميد هداوند للوكالة إنه تم إخماد الحريق، كما قال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه لم يكن هناك انفجار.
ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن هداوند قوله إن المنطقة المتضررة تقع قرب مجمع شاه داغيغي الذي يضم مقار إقامة بعض قادة الحرس الثوري ومسؤولين كبار آخرين.
ومنذ أواخر يونيو/حزيران تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس إن حكومات أجنبية ربما تكون وراء هجمات إلكترونية تعرضت لها منشآت إيرانية في الآونة ألأخيرة.
لكن الوزارة هونت من شأن احتمال أن يكون لتلك الحكومات دور في الحرائق والانفجارات.
وتناول مقال نشرته هذا الشهر "وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء" ما قالت إنه يمكن أن يكون تخريبا "قام به أعداء" مثل إسرائيل والولايات المتحدة لكن المقال لم يتهم أيا منهما مباشرة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)