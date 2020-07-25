وسط اعتراض اليونان.. سفينة تنقيب تركية بمهام جديدة في المتوسط (فيديو)

وسبق لسفينة "أوروتش رئيس" أن قامت بأنشطة بحث سيزمي في البحر الأسود، وبحر مرمرة.

وكانت السفينة، التي بدأت عملها في 15 أغسطس/ آب 2017، قد قامت مؤخرا بأنشطة المسح السيزمي في منطقة "غوزل يورت" الغربية.

وقبل إبحارها إلى شرق المتوسط، رست السفينة لفترة في الرصيف خارج منطقة حاجز الأمواج في ميناء أنطاليا.

دون توقف

والخميس قالت وزارة الخارجية اليونانية إن تركيا خرقت حقوق السيادة الخاصة بالجرف القاري، عبر أنشطة تمارسها سفينتها "أوروتش رئيس" في شرق البحر المتوسط.

لكن أنقرة تحاول إحباط مخططات اليونان لإنشاء جرف قاري لها يمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، وذلك عبر اتفاقيات وقعتها مع الدول المعنية بمناطق الصلاحية البحرية في المنطقة.

كما تتحدى تركيا المزاعم اليونانية عبر أنشطة سفن التنقيب والمسح السيزمي "بربروس خير الدين باشا"، و "أوروتش رئيس"، وسفينتي التنقيب "ياووز" و"فاتح"، اللتين أرسلتهما أنقرة إلى بحر إيجة ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا أوضحت أن سفينة "أوروتش رئيس" ستقوم ببحث سيزمي جديد في شرق البحر المتوسط، ضمن أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في المنطقة.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز أثناء توديع سفينة الحفر "ياووز" لأول عملية حفر خاصة بها في شرق البحر الأبيض "سنواصل بلا توقف أنشطة الاستكشاف، والحفر المنبثقة عن حقوقنا المشروعة".

وأضاف دونمز، أن سفن "بربروس وأوروتش رئيس، وفاتح، وياووز هي أسماء تعبر عن استقلالنا الكامل في بحارنا".

مميزات

يمكن لسفينة "أوروتش رئيس" للبحث السيزمي إجراء جميع أنواع البحوث الجيولوجية، والجيوفيزيائية، والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية، وفي مقدمتها أبحاث الجرف القاري، والموارد الطبيعية.

وعلى متن سفينة "أوروتش رئيس" يمكن إجراء أبحاث جيوفيزيائية كأبحاث المسح السيزمي ثنائية وثلاثية الأبعاد، وأبحاث الجاذبية، والأبحاث المغناطيسية.

ويمكن للسفينة إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

كما يمكن للسفينة أثناء قيامها بالعمليات السيزمية جمع البيانات الجيوفيزيائية الأخرى (الجاذبية والمغناطيسية) في نفس الوقت.

أنشطة

تشمل أنشطة السفينة البحث عن النفط، والغاز الطبيعي، والتعدين الموجودة بالبحار، واستكشاف استمرارية مناطق اليابسة الموجودة تحت البحر.

كما تشمل أنشطتها القيام بأبحاث الزلازل، ومسح التسونامي، واختيار مواقع الموانئ، والمنصات، والكابلات البحرية، وخطوط الأنابيب، والكشف عن تلوث البحر، وتغيّر المناخ.

الخصائص الفنية

تحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد (ROV)، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تحتوي سفينة "أوروتش رئيس" على مختبرات الجيولوجيا، وعلم المحيطات، ومعدات أخذ العينات التي يمكنها أخذ عينات أساسية يصل طولها إلى 18 مترا من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.