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سياسة|مصر

مصر.. أب يلقي بأطفاله الثلاثة تحت عجلات قطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
25/7/2020

وقالت مواقع إخبارية وصحف مصرية، إن أجهزة الأمن تلقت إخطارا يفيد بمصرع 3 أطفال في حادث قطار في إحدى قرى مركز ملوى بمحافظة المنيا، ليتبين قيام أب يدعى (م.ع) ويبلغ من العمر 45 عاما، بإلقاء أبنائه الثلاثة، وهم: خديجة (4 سنوات)، ومنة (8 سنوات)، وعمرو (6 سنوات)، أمام القطار القادم من الأقصر في اتجاه القاهرة، مما أدى إلى مصرعهم في الحال، وتحول أجسادهم إلى أشلاء.

وأشارت الصحف المصرية إلى أنه لدى رؤيته لرجال الأمن، ألقى الرجل بنفسه في ترعة الإبراهيمية، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الأب، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتم رفع الأشلاء بمعرفة شرطة السكة الحديد وسيارات الإسعاف، وإرسالها إلى المشرحة.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن التحريات الأولية أفادت بأن الأب يعاني من مرض نفسي، وأنه يتلقى علاجا نفسيا منذ أكثر من عام في أحد المستشفيات في المنطقة.

المصدر : مواقع مصرية
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(غيتي)
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