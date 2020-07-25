مراسلون بلا حدود تطالب بتحقيق دولي في وفاة الصحفي السعودي صالح الشيحي

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية ومقرها باريس في بيان مساء الجمعة إن الحالة الصحية للشيحي تدهورت بشكل سريع وأُدخل إلى العناية المركزة بعد الإفراج المفاجئ عنه، في 19 مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى أن الشيحي كان يعاني من مضاعفات صحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية في وقت سابق.

#SaudiArabia: Jamal Khashoggi used to dub him “the proletariat’s writer”: Saleh Al-Shehi died 2 months after his release from an unknown desease. @RSF_inter calls for an independent inquiry to determine the degree to which the authorities were responsible.https://t.co/dKkIDSovOy — RSF (@RSF_inter) July 24, 2020

وكانت وسائل إعلام محلية، بينها حساب أخبار السعودية تويتر، قال إن وفاة الشيحي جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

والإثنين الماضي، أفاد حساب معتقلي الرأي -تجمع سعودي معارض-عبر تويتر، بوفاة الشيحي، عقب نحو شهرين من خروجه من السجن، بتهمة توجيه انتقادات علنية للديوان الملكي.

وحمل الحساب المعارض، السلطات السعودية مسؤولية وفاة الشيحي، قائلا بات واضحاً أن السلطات أفرجت عنه، كي تتهرب من المسؤولية عن إيذائه صحياً ونفسياً خلال الاعتقال.

🔴 هام

سؤال نوجهه إلى السلطات التي أعلنت أن كورونا هو سبب وفاة #صالح_الشيحي:

لماذا شاهدنا أن إجراءات دفن الشيحي رحمه الله تمت بصورة اعتيادية بوجود حشود من المواطنين، من دون التقيد بأي من الشروط التي حددها مركز "وقاية" لدفن وفيات كورونا، والتي منها الحد من التجمع في الدفن!؟ pic.twitter.com/aH2MA00FvV — معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2020

نصير الضعفاء

صالح الشيحي، كاتب وصحفي سعودي شهير، أوقفته السلطات عام 2018، عقب ظهوره في برنامج متلفز تحدث فيه عن فساد داخل الديون الملكي، وتم الإفراج عنه في مايو/أيار الماضي، عقب تداول تقارير إعلامية بشأن تدهور صحته آنذاك.

كان الشيحي ينادي علنا بملاحقة ومحاسبة مسؤولين كبار اتهمهم بسرقة أموال البلد بدلا من ملاحقة "الضعفاء" في وقت كانت السلطات السعودية قد بدأت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما وصفتها بحملة لمكافحة الفساد.

🔴 عاجل

مقطع من مقبرة رفحاء قبل قليل يظهر المشاركة الواسعة في جنازة الصحفي #صالح_الشيحي رحمه الله. pic.twitter.com/FL47AJ0aYq — معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2020

واشتهر الشيحي بدفاعه عن المواطنين، والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومهاجمة الفساد، كما وصفه بعضهم بصوت الفقراء، واسترجع آخرون مقولة الكاتب الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي حين وصفه "بنصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا".

هذه شهادة لشهيد الكلمة الحرة #جمال_خاشقجي، في زميله صحفي الوطن #صالح_الشيحي.

الرحمة لهما والحرية لمعتقلي الرأي. pic.twitter.com/0I2Qrmi3Pm — معتقلي الرأي (@m3takl) July 20, 2020

وعادة لا تعلن السلطات السعودية عن أعداد أو الظروف الصحية لسجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان لديها، وترفض السماح لمنظمات حقوقية بمراقبة أوضاع المعتقلين.

وشيّع الثلاثاء الماضي، الشيحي إلى مأواه الأخير، في مقابر الرفحاء بمسقط رأسه، وسط حشود غفيرة، رصدتها مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.