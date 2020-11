مراسلون بلا حدود تطالب بتحقيق دولي في وفاة الصحفي السعودي صالح الشيحي

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية ومقرها باريس في بيان مساء الجمعة إن الحالة الصحية للشيحي تدهورت بشكل سريع وأُدخل إلى العناية المركزة بعد الإفراج المفاجئ عنه، في 19 مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى أن الشيحي كان يعاني من مضاعفات صحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية في وقت سابق.

#SaudiArabia: Jamal Khashoggi used to dub him “the proletariat’s writer”: Saleh Al-Shehi died 2 months after his release from an unknown desease. @RSF_inter calls for an independent inquiry to determine the degree to which the authorities were responsible.https://t.co/dKkIDSovOy

— RSF (@RSF_inter) July 24, 2020