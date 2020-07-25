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سياسة|السعودية

مراسلون بلا حدود تطالب بتحقيق دولي في وفاة الصحفي السعودي صالح الشيحي

الكاتب و الصحفي صالح الشيحي
الكاتب و الصحفي صالح الشيحي
25/7/2020

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية ومقرها باريس في بيان مساء الجمعة إن الحالة الصحية للشيحي تدهورت بشكل سريع وأُدخل إلى العناية المركزة بعد الإفراج المفاجئ عنه، في 19 مايو/أيار الماضي.
وأشارت إلى أن الشيحي كان يعاني من مضاعفات صحية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية في وقت سابق.

وكانت وسائل إعلام محلية، بينها حساب أخبار السعودية تويتر، قال إن وفاة الشيحي جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
والإثنين الماضي، أفاد حساب معتقلي الرأي -تجمع سعودي معارض-عبر تويتر، بوفاة الشيحي، عقب نحو شهرين من خروجه من السجن، بتهمة توجيه انتقادات علنية للديوان الملكي.
وحمل الحساب المعارض، السلطات السعودية مسؤولية وفاة الشيحي، قائلا بات واضحاً أن السلطات أفرجت عنه، كي تتهرب من المسؤولية عن إيذائه صحياً ونفسياً خلال الاعتقال.

نصير الضعفاء

صالح الشيحي، كاتب وصحفي سعودي شهير، أوقفته السلطات عام 2018، عقب ظهوره في برنامج متلفز تحدث فيه عن فساد داخل الديون الملكي، وتم الإفراج عنه في مايو/أيار الماضي، عقب تداول تقارير إعلامية بشأن تدهور صحته آنذاك.
كان الشيحي ينادي علنا بملاحقة ومحاسبة مسؤولين كبار اتهمهم بسرقة أموال البلد بدلا من ملاحقة "الضعفاء" في وقت كانت السلطات السعودية قد بدأت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما وصفتها بحملة لمكافحة الفساد.

واشتهر الشيحي بدفاعه عن المواطنين، والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومهاجمة الفساد، كما وصفه بعضهم بصوت الفقراء، واسترجع آخرون مقولة الكاتب الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي حين وصفه "بنصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا".

وعادة لا تعلن السلطات السعودية عن أعداد أو الظروف الصحية لسجناء الرأي ودعاة حقوق الإنسان لديها، وترفض السماح لمنظمات حقوقية بمراقبة أوضاع المعتقلين.
وشيّع الثلاثاء الماضي، الشيحي إلى مأواه الأخير، في مقابر الرفحاء بمسقط رأسه، وسط حشود غفيرة، رصدتها مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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