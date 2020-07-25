"لا يمثلون الشعب".. قبائل ليبية ترفع دعاوى ضد مطالبين بتدخل الجيش المصري

جاء ذلك في وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل.

وقال الموقعون على الوثيقة "تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبيين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر".

وأضافوا "نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر".

وتابع الموقعون "نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبيين من ادعوا أنهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي".‎

وشددوا على أن من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي حفتر.

وأشارت الوثيقة إلى أن ما قامت به القيادات المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وثيقة اتفاق بمدينة #ترهونة لمندوبي أعيان وحكماء الساحل والجبل و طرابلس الكبرى و المنطقة الوسطى اعلنوا فيها رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين ادعوا انهم يمثلون القبائل الليبية الذين ذهبوا الى مصر و طالبوا بتدخل قوات بلادهم لمهاجمة الشعب الليبي و احتلال أراضيه #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود pic.twitter.com/omI6GmCiwP — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) July 25, 2020

ومنتصف يوليو/تموز، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـجيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.

فيما صدرت عن تلك الشخصيات تصريحات بتفويض الجيش المصري للتدخل في بلادهم، بدعوى حماية السيادة الليبية.

لقاء السيسي وبعض شيوخ القبائل الليبية

وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ومجلس حكماء ليبيا، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية.

وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم اللواء المتقاعد خليفه حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وشنت قوات حفتر، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.