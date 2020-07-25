رئيس وزراء باكستان مهنئا أردوغان: إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة يوم تاريخي

وقال خان في تغريدة نشرها مكتب رئيس الوزراء على حسابه بموقع "تويتر"، في وقت متأخر الجمعة: "أهنئ الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان في هذا اليوم التاريخي بعد إقامة أول صلاة منذ 86 عاما في مسجد آيا صوفيا".

كما أعرب سياسيون ونواب آخرون بينهم رئيس حزب جماعة الإسلام، السيناتور سراج الحق، ورئيس وزراء ولاية البنجاب، عثمان بوزدار، عن تهنئتهم للحكومة التركية على الخطوة التاريخية.

من جهته، رحب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الجمعة، أن ميرضيائيف رحب خلال المكالمة بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

وتمنى ميرضيائيف أن "يجلب هذا التطور التاريخي الخير للأمة التركية والعالم الإسلامي".

وأقيمت أمس، أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من يوليو/تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، 24من نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتمت قراءة الأدعية عبر مكبرات الصوت في مآذن المسجد في إطار برنامج إعادة فتح المسجد للعبادة مجددا، وقبيل الصلاة، تلا الرئيس التركي، آيات من القرآن الكريم.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.