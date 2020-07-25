جونسون يقر بأخطائه ويحدد موعدا متوقعا لانتهاء جائحة كورونا

وقال جونسون "بالطبع.. أحيانا ما نحكم على الأشياء بشكل خاطئ ونحن نتعلم طوال الوقت".

وقال رئيس الوزراء المحافظ "يجب أن تتعلم من أخطائك بأسرع وقت ممكن"، متوقعا أن أسوأ أزمة صحية سوف تنتهي "بحلول منتصف العام المقبل".

يشار إلى أن بريطانيا من أكثر الدول تضررا بالفيروس في أوربا فيما توقع الكثير من الخبراء موجة ثانية من الإصابات في الخريف.

وتعرضت حكومة جونسون لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا، والتي وصفها عدد من الخبراء بأنها كانت متأخرة ولم تكن وفق القواعد الصحيحة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء نفسه نقل إلى المستشفى لإصابته بالفيروس، ولكنه تعافى؛ ولكن قبل إصابته، كان يتفاخر بمصافحة المرضى المصابين.

وأمس الجمعة، قال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "إننا لم نفهم (الفيروس) بالطريقة التي كنا نود أن نفهمه بها في الأسابيع والشهور القليلة الأولى".

وأشار إلى أنه جرى التقليل من قدرة الفيروس على الانتشار بدون أعراض من شخص لشخص.

300 ألف إصابة

وصلت الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 299 ألفا و500 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن 45 ألفا و762 شخصا توفوا جراء الفيروس في البلاد، بينما تعافى 1425 شخصا منه.

ومر نحو 25 أسبوعا منذ أول حالة جرى تسجيل إصابتها في بريطانيا.