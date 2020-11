ترمب نادم على ما يقوم بنشره على تويتر.. ما السبب؟

وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع مؤسس "بارستول سبورتس" ديف بورتنوي عما إذا كان لديه أفكار أخرى حول ما قام بنشره، قال ترمب: "في كثير جدا من الأحيان".

لكنه أضاف سريعا بأن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على الإنترنت، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين.

وقال ترمب إن "إعادة التغريد دائما في الغالب ما تسبب لك مشاكل".

واعترف بأنه لا يفحص بعناية وبشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

ويقوم الرئيس في بعض الأحيان بإعادة تغريدات لحسابات يبدو أنها تنتمي إلى مؤيدي نظرية المؤامرة وعنصريين.

وفي مايو/ أيار الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقع تويتر بخنق حرية التعبير والتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إنه لن يسمح بذلك، وذلك عقب وضع تويتر علامة تحذير للتأكد من الحقائق على تغريدتين له.

وفي سابقة من نوعها، وضع موقع تويتر، علامة تعجب زرقاء تحث على تقصي الحقائق، بعدما وضع ترمب تغريدتين قال فيهما إن الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد" وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة".

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020