ترمب.. رهان السيسي الفاشل في أزمة سد النهضة (فيديو)

ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

وكان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، التي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تكلف أكثر من أربعة مليارات دولار.

لكن تلك الجهود لم تسفر عن نتيجة، وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية إن "المطالب التي لا تتغير والمطالب الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات".

وقالت وزارة الري المصرية، إن الدول الثلاث سترفع تقريرا عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للتلفزيون المحلي إن الهدف المنشود هو التوصل لاتفاق، في حين قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إن القضية يجب أن تحل عبر الحوار وإن من الضروري التوصل لحل عادل".

الاتحاد الأفريقي

قال الاتحاد الأفريقي إن القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة، اتفقت على عقد جولة جديدة من المفاوضات، للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل السد".

لكن علاء الظواهري-عضو بفريق مصر في مفاوضات سد النهضة-قال إن مصر تدرس خياراتها، وستلجأ إلى تحرّك أحادي في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، إذا لم تتوافق مصر والسودان وإثيوبيا قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأكد الظواهري -في تصريحات تلفزيونية- أن إثيوبيا تهدف -عبر خطوات مثل إغلاق الأجزاء السفلية للسد- إلى دفع مصر للانسحاب من المفاوضات، لتتهمها بأنها لا ترغب في حلول سلمية.

وبحسب موقع بلومبرغ، فإن النزاع بشأن سد النهضة يمرّ بلحظة حرجة، وأن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فشلت في تحقيق اختراق لحل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن السد.

وأوضح الموقع في مقال بشأن الوساطة الأمريكية لحل الأزمة، أن ترمب وافق في سبتمبر الماضي على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوسط في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وبحسب بلومبرغ، فإن مدح ترمب للسيسي علنا بأنه "دكتاتوره المفضل"، بعث بإشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها.

وذكر الموقع أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تحدث باستخفاف عن تدخل ترمب في أزمة سد النهضة، وقال إن ترمب قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي".

At the outset, the Great Ethiopian Renaissance Dam hoped for an era of regional cooperation, but "history suggests it will more likely result in continued sniping between Egypt and Ethiopia," a former U.S. ambassador to Ethiopia told FP in 2014. [2/5]https://t.co/pLOkUQw5Ra

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) July 24, 2020