اليونان.. ردود فعل غاضبة رفضًا لافتتاح آيا صوفيا للصلاة ومتطرفون يحرقون العلم التركي

وفي هذا الصدد قام عدد من اليمينيين المتطرفين في مدينة سلانيك، بحرق العلم التركي؛ احتجاجًا على افتتاح المسجد رسميًا للعبادة بعد 86 عامًا كان فيها متحفًا.

وجاء حرق العلم من قبل مجموعة من اليمينيين المتطرفين تسمى الفرقة المقدسة وذلك وسط فناء كنيسة تسمى آيا صوفيا بالمدينة المذكورة، كانت قد دعت لتنظيم قداس مساء الجمعة ردًا على تحويل آيا صوفيا بإسطنبول إلى مسجد.

وعقب ذلك قام هؤلاء المحتجون بترديد هتافات مناهضة لتركيا وهم يحملون لافتات كتبوا عليها "هذا من أجل الوطن، والأمة، والمذهب الأرثوذوكسي".

كما توجه هؤلاء اليمينيون المتطرفون صوب القنصلية التركية في سلانيك، لكن تم إيقافهم من قبل قوات الأمن التي اتخذت تدابير أمنية مشددة لمنع وصولهم للمبنى.

كما قام المحتجون بحرق العلم التركي أمام القنصلية، وهم يرددون هتافات معادية لتركيا، ويتغنون بالنشيد الوطني لليونان.

في سياق متصل شهدت العاصمة اليونانية، أثينا، وغيرها من المدن اليونانية، مساء الجمعة، مظاهرات نظمت للتنديد بافتتاح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

وفي وقت سابق الجمعة، دقت أجراس الحزن في كافة كنائس اليونان، وأقيمت طقوس حداد خاصة فيها، وتم تنكيس الأعلام، تزامناً مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول.

وأقيمت طقوس خاصة في كنائس مدينتي باتراس وسالونيك، رفعت فيها أعلام اليونان والامبراطورية البيزنطية، حيث أقيمت الصلوات من أجل إنقاذ مسجد آيا صوفيا الكبير.

كما أن رئيس أساقفة اليونان ايرونيموس سيقيم طقوساً خاصة في كنيسة أثينا، حيث ستُقرأ ترانيم من العهد البيزنطي لمريم العذراء.

أول صلاة جمعة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مشاركته في أول صلاة جمعة في آيا صوفيا

وكان رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي أرباش، ألقى أول خطبة جمعة من على منبر مسجد آيا صوفيا، حضره مئات الآلاف من الأتراك بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولون كبار.

ومنذ صباح الجمعة توافد المواطنون الأتراك بأعداد كبيرة من إسطنبول ومختلف الولايات الأخرى، إلى المسجد ومحيطه لأداء الصلاة.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو/تموز الجاري.

وآيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجداً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.