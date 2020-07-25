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سياسة

أمريكا: قرار جديد بشأن الطلاب الأجانب الذين يدرسون عبر الإنترنت

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام تجمع انتخابي لأنصاره في أوكلاهوما
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام تجمع انتخابي لأنصاره في أوكلاهوما
25/7/2020

وأعلنت إدارة دونالد ترمب، التي تتبع خطا متشددا ضد الهجرة غير الشرعية وعلقت منح العديد من التأشيرات في سياق جائحة كوفيد-19، في بداية يوليو/ تموز، إلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في مؤسسات تعليمية قررت بسبب جائحة فيروس كورونا إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت.

وتقدمت جامعتا "هارفارد" و"إم آي تي" تدعمهما مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أثار الجدل، وتراجعت عنه الحكومة الجمهورية بعد ذلك.

وأعلنت شرطة الهجرة الجمعة أن "الطلاب في وضع ما بعد 9 من مارس/آذار، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة لمتابعة الدروس في مدرسة أمريكية في بداية العام الدراسي إذا اتبعت برنامجًا عبر الإنترنت بنسبة مئة بالمئة".

وقبل تفشي الوباء، كان من المستحيل بالفعل الحصول على تأشيرة طالب لمن يتبع حصصا تعليمية عبر الإنترنت فقط. وحسب معهد التعليم الدولي تخطى عدد الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2018-2019 في الولايات المتحدة المليون طالب.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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(غيتي)
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