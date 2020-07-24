وزير الخارجية الألماني: إعادة "آيا صوفيا" مسجدا قرار لا يمكننا فهمه

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست " الصادرة في دوسلدورف وصحيفة "جنرال أنتسايغر" الصادرة في بون لعدد غد السبت: "هذا ليس إسهامًا في دعم التفاهم بين الشعوب".

وأضاف: "إنه قرار لا يمكننا فهمه"، فالمبنى الفريد من نوعه له "أهمية تتجاوز تركيا" بوصفه ميراثًا حضاريًا، وبيَّن أن قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لن يكون داعمًا للحوار بين الاتحاد الأوربي وتركيا.

وأشار ماس إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) هي التي ستقرر الآن ما إذا كان آيا صوفيا سيبقى ميراثًا ثقافيًا إنسانيًا أم لا، قائلا: "آمل -مع ذلك- ألا تتطور الأمور خلال الوقت المقبل بحيث يتعرض وضع أيا صوفيا لمخاطر".

وأقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير للمرة الأولى منذ 86 عامًا من تحويله لمتحف، وقبيل الصلاة، تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آيات من القرآن الكريم.

وفي 10 من يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وشيِّد مبنى آيا صوفيا، وهو صرح فني ومعماري فريد يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، في القرن السادس بعد الميلاد ككنيسة، ثم تحول بعد الفتح العثماني للقسطنطينية (وتسمى اليوم إسطنبول) إلى مسجد لمدة 481 سنة، ثم تحول بناء على أمر من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عام 1934 إلى متحف، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

وأعيد الأمر، اليوم، إلى ما كان عليه من قبل، وفي صلاة جمعة اليوم شارك عشرات الآلاف في الصلاة.

اقرأ أيضًا:

السفير التركي يرد على نائب الرئيس الأمريكي بشأن موقفه من "آيا صوفيا"

بعد أداء صلاة الجمعة في آيا صوفيا.. أردوغان يزور ضريح السلطان محمد الفاتح (صور)

شاهد: أجراس حزن في كنائس اليونان وتنكيس الأعلام مع أول صلاة جمعة بآيا صوفيا

خطيب الجمعة في آيا صوفيا يحمل سيفا.. لماذا؟ (فيديو)

استغرق 20 دقيقة من 4 منارات.. هكذا رفع أذان صلاة الجمعة في آيا صوفيا (فيديو)

"سمة الفتح وأمانة الفاتح".. نص أول خطبة جمعة في آيا صوفيا منذ 86 عاما

شاهد: أردوغان يتلو آيات من القرآن في أول صلاة جمعة بمسجد آيا صوفيا