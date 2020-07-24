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سياسة

وزير الخارجية الألماني: إعادة "آيا صوفيا" مسجدا قرار لا يمكننا فهمه

أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا
أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا
24/7/2020

وقال ماس في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست " الصادرة في دوسلدورف وصحيفة "جنرال أنتسايغر" الصادرة في بون لعدد غد السبت: "هذا ليس إسهامًا في دعم التفاهم بين الشعوب".

وأضاف: "إنه قرار لا يمكننا فهمه"، فالمبنى الفريد من نوعه له "أهمية تتجاوز تركيا" بوصفه ميراثًا حضاريًا، وبيَّن أن قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لن يكون داعمًا للحوار بين الاتحاد الأوربي وتركيا. 

وأشار ماس إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) هي التي ستقرر الآن ما إذا كان آيا صوفيا سيبقى ميراثًا ثقافيًا إنسانيًا أم لا، قائلا: "آمل -مع ذلك- ألا تتطور الأمور خلال الوقت المقبل بحيث يتعرض وضع أيا صوفيا لمخاطر". 

 

وأقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير للمرة الأولى منذ 86 عامًا من تحويله لمتحف، وقبيل الصلاة، تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آيات من القرآن الكريم.

وفي 10 من يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وشيِّد مبنى آيا صوفيا، وهو صرح فني ومعماري فريد يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، في القرن السادس بعد الميلاد ككنيسة، ثم تحول بعد الفتح العثماني للقسطنطينية (وتسمى اليوم إسطنبول) إلى مسجد لمدة 481 سنة، ثم تحول بناء على أمر من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عام 1934 إلى متحف، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. 

وأعيد الأمر، اليوم، إلى ما كان عليه من قبل، وفي صلاة جمعة اليوم شارك عشرات الآلاف في الصلاة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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