منظمة الصحة تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر الزيادات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وزاد عدد الوفيات 9 آلاف و753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9 آلاف و797 حالة يوم 30 من أبريل/ نيسان الماضي.

وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في حالات الإصابة الجديدة 259 ألفًا و848 حالة في 18 من يوليو/ تموز الجاري.

ويبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5 آلاف حالة في يوليو/تموز، حتى الآن، ارتفاعا من 4 آلاف و600 حالة في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و24 ألفًا و492 حالة بزيادة 72 ألفًا و219 حالة على الإحصاء السابق، وإن عدد حالات الوفاة ارتفع 1113 حالة إلى 143 ألفًا و868 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، تسجيل 1130 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مؤشر جديد على أن معدل الإصابات يتسارع مجددًا بعد أن خففت الحكومة قيود العزل العام.

وسجلت فرنسا -لليوم الثاني على التوالي- أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة في بيان إن تلك الأرقام تظهر حاجة المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع قواعد الصحة العامة.

وفي البرازيل، أصاب الفيروس التاجي مليونين و303 آلاف و661 مصابًا، وأودى الفيروس بحياة 84 ألفًا و440 شخصًا، في حين تعافى مليون و570 ألفًا و237 مصابًا، حتى الآن.

وفي الهند، أصيب مليون و337 ألفًا و21 شخصًا، وقضى جراء الإصابة 31 ألفًا و405 مصابين، بينما تعافت 850 ألفًا و48 حالة، حتى الساعة.

وفي جنوب أفريقيا، أصاب فيروس كورونا المستجد 421 ألفًا و996 شخصًا، وتوفي متأثرًا بإصابته 6 آلاف و343 مصابًا، وتعافى 245 ألفًا و771 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًّا، أصيب 15 مليونًا و829 ألفًا و380 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 639 ألفًا و616 مصابًا، وتعافى 9 ملايين و645 ألفًا و667 مصابًا، حتى اللحظة.

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