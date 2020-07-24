مصر.. قرار بمعاقبة المسرفين في المياه.. ومغردون: الحل عند إثيوبيا

وقال مغردون، إن مصر فشلت في مواجهة إثيوبيا وبدأت في إجراءات تحميل المواطنين عبء شح المياه المتوقع، مطالبين بإيجاد حل سريع لأزمة سد النهضة.

وكان مدبولي قد صرح عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع فيسبوك بتوجيه المسؤولين "لتغليظ العقوبة على الإسراف فى استخدام المياه"، بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وحجم التحديات التي تواجه مصر في هذا القطاع، مؤكداً أن ذلك "يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة".

وانتقد مغردون تصريحات مدبولي قائلين إن المسؤولين هم من فرطوا في مياه النيل والشعب هو من سيدفع الثمن، وقال أحدهم واصفا المسؤولين المصريين" رحماء على الأعداء، أشداء على الشعب".

سابو الحمار واتشطروا على البردعه https://t.co/RCBq7547pP — محمد مرتضى (@Mr_Miro66) July 23, 2020

يعنى تفرطوا فيها واحنا اللي ندفع الثمن 😡😡 https://t.co/ao7YgWSmB7 — ❤شمس لا تغيب ❤ (@xlzj7QPjkg8FFV2) July 23, 2020

وقال أحد النشطاء إن القرارات الصادرة بشأن معاقبة المسرفين في المياه "هي رهن المكاتب، وتستخدم في إطار الابتزاز والمقايضة نظير عدم تحرير محاضر، وبمقابل مادي من جانب منظومة الفساد أرباب الرشوة والأنفس الرخيصة".

وتساءل "ماذا عن رش المياه للملاعب الخاصة والحدائق والفلل وملاعب الجولف"؟

بينما رأى آخر أن حل أزمة المياه عند إثيوبيا وليس عند الشعب.

اتوعدو اتوعد مهما مفيش قدمك غير الشعب تلطشو فيه وبصراحه احنا ولاد حلل ونستاهل https://t.co/ZxNP0et3XC — Rokaa85 (@RokaaRokaa85) July 23, 2020

يعني انت اثيوبيا تعملها معاكم تتشطروا على الشعب 😅؟ https://t.co/5bitaXsV9l — Ezz (@mokaezz15) July 23, 2020

ورأى أحد المغردين أن العجز في المياه موجود قبل سد النهضة، وأن المسؤولين المصريين هم من ضيعوا مياه النيل، ولا يجدون سوى المصريين "الغلابة" أمامهم كي يحملوهم المسؤولية، وتساءل آخرون ماذا ستكون هذه "العقوبة" يا ترى؟

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في الآ ونة الأخيرة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة دون أي إضرار بدول المصب.

وأبدى وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، الأربعاء، سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة قائلا في تغريدة "النيل لنا".

القرارات الصادرة فى هذا الاطار رهن المكاتب وتستخدم كسبوبة فى اطار الابتزاز والمقايضة نظير عدم تحرير محاضر وبمقابل مادى من جانب منظومة الفساد ارباب الرشوة والانفس الرخيصة .. والسؤال ماذا عن رش المياة للملاعب الخاصة والحدائق والفلل وملاعب الجولف . https://t.co/Qpm8yJJzmZ — mohomedabuzaidabuelnoor (@mohomedabuzaid5) July 23, 2020

العجز موجود في المياه قبل سد النهضة ، ضيعتوا مياه النيل وضحكت عليكم أثيوبيا ، تشطروا على الغلابة ، الذين لأ يجدون رغيف خبز ، الفلاحين سوف تترك الأرض لعدم الأستفادة منها ، ويبقى يزرعها الجيش

خيار وبقدونس وفراولة ، ويصدر إلى دول الأتحاد الأوربي ، https://t.co/EHkyMYpNq6 — mohamed Al housary (@ghad7878h) July 23, 2020

ياترى هتكون العقوبة ايه ؟؟؟؟؟ يبعتوه اثيوبيا يشرب من هناك

مشقادرين على اثيوبيا بتتشطرو على المواطنين البسطاء https://t.co/em3S6Uirht — Omar Almokhtar (@OmarAlm73811631) July 23, 2020