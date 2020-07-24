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طفلة فلسطينية ترتدي ملابس شقيقتها الشهيدة التي حملت اسمها بعد سنوات (صورة)

طفلة فلسطينية ترتدي ملابس شقيقتها الشهيدة
طفلة فلسطينية ترتدي ملابس شقيقتها الشهيدة
24/7/2020

واستشهدت الطفلة آية البطش في 29 يوليو/تموز عام 2014، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
واحتفظت والدة الشهيدة بملابسها حتى أنجبت طفلة صغيرة أسمتها على اسمها "آية" واليوم تصرّ الصغيرة على ارتداء الملابس ذاتها.

العدوان على غزة

وبدأ الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة فجر يوم 8 يوليو/تموز 2014، وتبع الهجوم إعلان إسرائيل عن بدء حملة عسكرية أطلق عليها اسم "الجرف الصامد".
وردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية (حماس) بإطلاقها اسم "العصف المأكول" على تصديها للهجوم، بينما اختارت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اسم "البنيان المرصوص" لعملياتها.
وجاء الهجوم على وقع قصف متبادل مع المقاومة الفلسطينية في القطاع، إثر تفجر الأوضاع في الضفة الغربية بعد خطف مستوطنين الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس المحتلة وتعذيبه وحرقه.
وازدادت الأوضاع سوءا بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال عشرات من محرري صفقة "شاليط"، ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس.
وأبدت الفصائل الفلسطينية مقاومة شرسة ونوعية على مدى أيام العدوان الإسرائيلي، وردت بقصف مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، قبل أن يتوسع قصفها ليطال عشرات المدن الرئيسية والقرى والمستوطنات داخل الخط الأخضر.
وبعد الحرب على غزة أصدر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان تقريرا شاملا عن الخسائر البشرية والمادية بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية.

العدوان على غزة خلف عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء ومدنيين-أرشيفية
خسائر العدوان

وأظهر التقرير مقتل 1742 فلسطينيا 81% منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلا و302 امرأة و64 لم يتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشويه، ومقتل 340 مقاوما فلسطينيا، وجرح 8710 من مواطني القطاع.
كما قتل 11 من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) و23 من الطواقم الطبية العاملة في الإسعاف.
ودمر القصف الإسرائيلي للقطاع 62 مسجدا بالكامل و109 مساجد جزئيا، وكنيسة واحدة جزئيا، و10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية واحدة، كما فقد نحو مائة ألف فلسطيني منازلهم وعددها 13217 منزلا، وأصبحوا بلا مأوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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