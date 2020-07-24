صراخ وهلع وإصابات.. مقاتلتان أمريكيتان تقتربان من طائرة ركاب إيرانية (فيديو)

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس أن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحادث.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن ذلك، تسبب في إصابة عدد من الركاب، ومن المرجح أن يؤدي الحادث إلى تصعيد التوترات بين الخصمين منذ فترة طويلة.

وقالت الوكالة في البداية إن طائرة إسرائيلية واحدة اقتربت من الطائرة لكنها نقلت في وقت لاحق عن الطيار قوله إن هناك طائرتين عرفتا نفسيهما بأنهما أمريكيتان.

وأفادت الوكالة بأن قائد طائرة الركاب اتصل بالطيارين لتحذيرهما للحفاظ على مسافة آمنة، وأن الطيارين عرفا نفسيهما على أنهما أمريكيان.

Several passengers injured after fighter jet flies close to #Iranian airliner over #Damascus pic.twitter.com/78xXNwyaLz — Press TV (@PressTV) July 23, 2020

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة واحدة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

وقال مصدر في مطار بيروت لرويترز إن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الواقعة قيد التحقيق وإن إيران ستتخذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة.

مشاهد الواقعة

قال موقع التلفزيون الإيراني إنه "بينما كانت الطائرة الإيرانية في الأجواء فوق سوريا، اقتربت طائرة مقاتلة للكيان الصهيوني من طائرة ماهان اير".

وأضاف "بعد هذا العمل الخطير من قبل الطائرة المقاتلة الاسرائيلية، خفض قائد طائرة الركاب ارتفاعها بسرعة لتجنّب التصادم مع المقاتلة الاسرائيلية، ما أدّى الى جرح عدة ركاب على متنها".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان اير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

ونقل تقرير التلفزيون الايراني عن مصدر لم يسمّه قوله إن الطائرات المقاتلة قد تكون تابعة لإسرائيل أو الولايات المتّحدة، واصفا الحادث بأنه "استفزازي وخطير".

ووصف أحد الركاب في تقرير الوكالة كيف اصطدم رأسه بسقف الطائرة أثناء تغيير الارتفاع وأظهر التسجيل المصور أيضا راكبا مسنا ممدا على الأرض.

وفي بيروت قال مصدر أمني لبناني لفرانس برس إنّ "الطائرة الإيرانية التي جرى اعتراضها فوق الأجواء السورية حطّت في مطار بيروت". واشار إلى "أربع إصابات طفيفة بين الركاب"، موضحا أن الطائرة كانت تقل ركابا إيرانيين ولبنانيين.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الطائرة عادت إلى طهران في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وتصاعدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب الاهلية هناك عام 2011 مستهدفة مواقع للجيش السوري وقوات تزعم أنها تابعة لإيران ولحزب الله.

