صراخ وهلع وإصابات.. مقاتلتان أمريكيتان تقتربان من طائرة ركاب إيرانية (فيديو)

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس أن مقاتلة أمريكية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحادث.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن ذلك، تسبب في إصابة عدد من الركاب، ومن المرجح أن يؤدي الحادث إلى تصعيد التوترات بين الخصمين منذ فترة طويلة.

وقالت الوكالة في البداية إن طائرة إسرائيلية واحدة اقتربت من الطائرة لكنها نقلت في وقت لاحق عن الطيار قوله إن هناك طائرتين عرفتا نفسيهما بأنهما أمريكيتان.

وأفادت الوكالة بأن قائد طائرة الركاب اتصل بالطيارين لتحذيرهما للحفاظ على مسافة آمنة، وأن الطيارين عرفا نفسيهما على أنهما أمريكيان.

Several passengers injured after fighter jet flies close to #Iranian airliner over #Damascus pic.twitter.com/78xXNwyaLz

— Press TV (@PressTV) July 23, 2020