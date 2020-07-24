خطيب الجمعة في آيا صوفيا يحمل سيفا.. لماذا؟ (فيديو)

وألقى أرباش، أول خطبة جمعة من مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول، وذلك بعد فترة توقف للعبادة فيه استمرت 86 عامًا كان فيها متحفًا.

وصعد أرباش المنبر وهو يحمل سيفا بإحدى يديه، إحياء لعادة عثمانية قديمة، في إشارة رمزية لفتح مدينة القسطنطينية، كما ظل ذلك تقليدا متبعا في آيا صوفيا على مدار 481 عاما.

#آيا_صوفيا

كان لافتا اليوم توكأ د.،علي أرباش على سيف أثناء خطبته في آيا صوفيا وبسؤاله عقب الصلاة أكد أن هذا الأمر يرمز للفتح وظل تقليدا متبعا في آيا صوفيا على مدار 481 عاما وأشار إلى احتمالية استمراره فيما بعد.#AyasofyaCamii pic.twitter.com/MfjJypJx75 — سمير العركى (@s_alaraki) July 24, 2020

وأضاف أرباش "نشهد جميعا في هذا الوقت المبارك، والمكان المقدس على لحظة تاريخية. مع اقتراب عيد الأضحى، يلتقي جامع آيا صوفيا الشريف مجددا مع مصليه".

وتابع "اليوم انتهى الجرح العميق والحسرة في قلوب شعبنا؛ فلله الحمد والثناء".

وقال إن هذا اليوم هو اليوم الذي تهتز فيه قبابُ "آيا صوفيا" بالتكبير والتهليل والصلوات، وترتفع من مآذنه أَصوات الآذان والذّكر، مضيفا "ها هي لهفة أحفاد الفاتح واشتياقهم، قد انتهت، كما صمتُ دار العبادة الجليل قد انتهى، فمسجد آيا صوفيا الشريف يلتقي اليوم من جديد بجموع المؤمنين والموحدين".

وأشار إلى أن هذا اليوم "يذكرنا بما حدث في يوم مشابه قبل 70 عاما حيث ارتعدت السماء والأرض بتكبيرات رددها 16 مؤذنا في 16 شرفة من شرفات مآذن جامع السلطان أحمد، فصدحت المآذن بالآذان بعد انقطاع 18 عاما".

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن "إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة هو شعاع أمل لجميع مساجد الأرض الحزينة والمظلومة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".

وقال إنه من تحت قبة آيا صوفيا، يدعو البشرية جمعاء إلى العدالة والسلام والرحمة، ويحث على الحفاظ على القيم العالمية والمبادئ الأخلاقية التي تحمي كبرياء الإنسان.

من عادات الفتح أيام الدولة العثمانية صعود الخطيب و هو يحمل السيف على المنبر للدلالة على أن هذا البلد فتح حرباً لا سلماً

و اليوم رئيس الشؤون الدينية في تركيا السيد علي أرباش يصعد إلى المنبر و هو يحمل السيف لإلقاء الخطبة احياءاً لعادة الفتح 🇹🇷 pic.twitter.com/A7TO6YO1B7 — جان توران 🇹🇷CAN TURAN (@CANTURA99) July 24, 2020

وأكد أن أبواب مسجد آيا صوفيا ستكون مفتوحة لجميع عباد الله دون تمييز، وستستمر "رحلة الإيمان والعبادة والتاريخ والتأمل دون انقطاع في الجو الروحي لمسجد آيا صوفيا".

كما احتوت شعائر صلاة الجمعة في آيا صوفيا على العديد من الأمور الرمزية الأخرى، مثل رفع رايات خضراء في المسجد، وهو إحياء لتقاليد عملية فتح البلاد في العهد العثماني.

كما صدرت عملة جديدة تخليدا لذكرى افتتاح مسجد "آيا صوفيا".

وأعلنت المديرية التركية العامة لسك النقود، التابعة لوزارة الخزانة والمالية، في بيان، الخميس، أنها أعدت نموذجا خاصا من فئة الليرة الواحدة، للتأكيد على أهمية ودلالة افتتاح مسجد "آيا صوفيا"، وتخليد هذه الذكرى.

وتتضمن العملة الجديدة صورة آيا صوفيا على أحد وجهيها.

وطرحت مؤسسة سك النقود 5 آلاف قطعة نقدية من الليرة مصنوعة من الفضة و10 آلاف قطعة من البرونز من أجل هواة جمع العملات.

وقبيل الصلاة، بدأت رئاسة الشؤون الدينية برنامجا لتلاوة القرآن الكريم والأدعية في المسجد، حيث يقرأ أشهر القراء الأتراك سورا من الذكر الحكيم، بدؤوها بسورة الكهف، وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتلاوة آيات وسور من القرآن الكريم قبيل بدء صلاة الجمعة.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش -أثناء زيارته آيا صوفيا- أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو/تموز.

وآيا صوفيا صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم مسجدا لمدة 481 سنة، ثم تحول إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وقد أدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وهو من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول.

المسلم لا ينسى تاريخه

المسلم الحق يسعى لإعادته

اليوم حقاً يوم تاريخي في إعادة الهوية الإسلامية

الله أكبر ولله الحمد

#AyasofyaCamii pic.twitter.com/lhwditVGka — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) July 24, 2020