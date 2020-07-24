الغنوشي: لم آتِ على ظهر دبابة ولست منزعجًا من سحب الثقة (فيديو)

وقال الغنوشي في تصريح إعلامي، عقب اجتماع للمكتب بمقر البرلمان، إنه واثق من أنها ستكون لحظة لتجديد الثقة به وإعادة لتزكيته.

وأضاف: لم آتِ على ظهر دبابة لرئاسة البرلمان بل جئت بالانتخاب، ولست منزعجًا من سحب الثقة مني، لذلك قبلنا إعادة اختبار الثقة.

وأضاف: تجاوزت الاعتراضات الشكلية التي تحتوي عليها اللائحة وهي كثيرة، وكان من الممكن إسقاطها شكلًا في اجتماع المكتب، ولنا الأغلبية لذلك. قبلنا التحدي احتراما لإرادة 73 نائبا تقدموا باللائحة (من إجمالي 217)، وهذا عدد ليس بقليل، واحتراما للديمقراطية التونسية.

واستطرد: متفائلون بمستقبل تونس ما دام الشعب هو السيد وهو الذي ينتخب، والبرلمان هو السلطة العليا في البلاد قائمة على الديمقراطية ونظام تعددي، نحن مطمئنون على مستقبل الديمقراطية.

ووفق الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبًا).

وكانت 4 كتل نيابية قد أعلنت، الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، رسميًا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعًا.

وعلّلت الكتل المتقدمة بلائحة سحب الثقة من الغنوشي هذه الخطوة بأنها جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي، من دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيكل) وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية، على حد قولهم.

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