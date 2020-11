السفير التركي يرد على نائب الرئيس الأمريكي بشأن موقفه من "آيا صوفيا"

وقال السفير سردار قليج إن مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول سيظل مفتوحا لكافة الأديان وسيتم الحفاظ على الفسيفساء التي بداخله، مذكرا نائب الرئيس الأمريكي بمصير الآثار الإسلامية في اليونان.

ودعا بنس عقب لقائه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس إلبيذوفوروس، إلى "بقاء آيا صوفيا متاحا كمصدر للإلهام والتأمل لكافة المعتقدات".

وردا على تغريدة بنس، قال قليج: "آيا صوفيا سيبقى مفتوحا لكافة المعتقدات، وسيتم الحفاظ على الفسيفساء التاريخية، كما هو الحال منذ 500 عام".

Dear Mr VP @Mike_Pence Hagia Sophia/Ayasofya Mosque will be open to people of all faiths to visit.Its historical mosaics will be preserved like the way they have been since the last 500 years by us.Can @Elpidophoros say the same thing about the Ottoman Muslim heritage in Greece?

