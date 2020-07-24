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سياسة|تونس

الرئيس التونسي يتحدث عن موقفه من اغتيال البراهمي وبلعيد

لقاء رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مع وفد عن مؤسسة الشهيد محمد البراهمي‎
لقاء رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مع وفد عن مؤسسة الشهيد محمد البراهمي‎
24/7/2020

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية بأن "سعيد" أجرى مكالمة هاتفية مع أرملة البراهمي، مباركة عواينية، قبيل يوم من إحياء الذكرى السنوية السابعة لاغتيال المعارض التونسي.

وشدد الرئيس التونسي في البيان، أن "دماء الشهداء لن تذهب هباء" مجددا "حرصه على تطبيق القانون على الجميع".

وأردف: "حريص على أن توفر الدولة كل إمكانياتها لكشف الحقيقة الكاملة لاغتيال البراهمي وبلعيد، وغيرهما من شهداء الوطن".

وعرفت تونس في 2013 اغتيال أمين عام حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد (في 6 من فبراير/ شباط)، والقيادي بـ"التيار الشعبي" محمد البراهمي (في 25 من يوليو/تموز).

وأعلنت الداخلية التونسية بعد الاغتيال تورط عناصر متشددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو بكر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويسي.

وفي تصريح لمجلة "دابق" التي يصدرها "تنظيم الدولة" ، في مارس/ آذار 2015، اعترف أبو بكر الحكيم باغتيال البراهمي في إطار خطة لبث الفوضى بالبلاد.

مثل عمل مؤسسة الشهيد محمد البراهمي وآخر النتائج المتعلقة بمسار كشف حقيقة اغتياله، أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس…

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Friday, July 24, 2020

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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