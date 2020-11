البنتاغون يعرض صورا تظهر إمدادات سلاح روسية إلى حفتر (فيديو)

وأوضحت أفريكوم في بيان أن الصور الجوية للأقمار الاصطناعية تُظهر قوات ومعدات فاغنر في الخطوط الأمامية في سرت، مشيرة إلى أن روسيا زودت قوات فاغنر بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي.

وأضافت أفريكوم أن طائرات الشحن العسكرية الروسية تواصل تزويد مقاتلي فاغنر بمعدات دفاع جوي ومركبات مدرعة مقاومة للألغام، وأن حجم هذه المعدات يدل على وجود نية لتعزيز قدرات العمليات القتالية الهجومية ما يعقد الوضع في ليبيا.

ويحشد طرفا الصراع قواتهما حول سرت، حيث يمكن لأي تصعيد كبير أن يدفع قوى إقليمية كبرى إلى مستنقع الصراع الفوضوي في ليبيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس. وتدعم روسيا والإمارات ومصر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت قيادة أفريقيا في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يظهر نوع المعدات وحجمها نية للحفاظ على قدرات قتالية هجومية".

ونفت روسيا وحليفها (حفتر) تصريحات سابقة للجيش الأمريكي بأن موسكو أرسلت طائرات مقاتلة لدعم قوات فاغنر هناك.

وتظهر الصور طائرة شحن أسلحة روسية من طراز إليوشن "ايل-76 اس" وطائرات مقاتلة ومنصات إطلاق صواريخ سا-22 وشاحنات ثقيلة وعربات مصفحة مضادة للألغام، في سرت وقاعدة الخادم الجوية في شرق بنغازي، وفق البنتاغون.

وقال الجنرال برادفور غيرينغ مدير العمليات في قيادة أفريقيا في الجيش الأمريكي "أفريكوم" إن الصور دليل على أن موسكو تبني تواجدها في ليبيا إلى جانب الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن عملية عسكرية للاستيلاء على السلطة من حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.

وأضاف غيرينغ في بيان أن "نوع وحجم المعدات يظهران نية لبناء قدرات لعمل عسكري هجومي طويل الأمد وليس مساعدات إنسانية، ويشيران إلى أن وزارة الدفاع الروسية تدعم هذه العمليات".

ووثقت قيادة أفريقيا أن روسيا أرسلت إلى ليبيا من خلال مجموعة فاغنر 14 طائرة من طراز ميغ-29 وسو-24.

واتهمت أفريكوم الأسبوع الماضي المجموعة بزرع ألغام في طرابلس وحولها.

LIBYA: #Russia & the #Wagner Group continue to be involved in both ground & air operations in #Libya

"Russia continues to play an unhelpful role in Libya by delivering supplies & equipment to the Wagner group," said Maj. Gen. Gering.

More: https://t.co/NewSqn0cMJ pic.twitter.com/E7zEMDQxZi

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) July 24, 2020