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سياسة|تركيا

استغرق 20 دقيقة من 4 منارات.. هكذا رفع أذان صلاة الجمعة في آيا صوفيا (فيديو)

24/7/2020

وعقب انتهاء رئيس الشؤون الدينية علي أرباش من تلاوة الدعاء في المسجد، رفع 4 مؤذنين من أربع منارات، أذان صلاة الجمعة.

وتوافد حشود المواطنين الأتراك بأعداد كبيرة من إسطنبول ومختلف الولايات الأخرى، إلى المسجد لأداء الصلاة.

وقبيل صلاة الجمعة، بدأت رئاسة الشؤؤن الدينية برنامجاً لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد، حيث يقرأ أشهر القراء الأتراك سورا من الذكر الحكيم، بدؤوها بسورة الكهف، وانتهى البرنامج بدعاء رئيس الشؤون الدينية على أرباش.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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