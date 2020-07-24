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سياسة|تركيا

آيا صوفيا.. حشود كبيرة تشارك في أداء أول صلاة جمعة منذ 86 عاما (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مشاركته في أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مشاركته في أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
24/7/2020

واكتظت حديقة مسجد السلطان أحمد وساحة "آيا صوفيا" بالمصلين الذين حضروا مصطحبين معهم سجادات الصلاة، ومرتلين آيات من القرآن الكريم.

كما هتف البعض بشعارات مثل "كسرت السلاسل وفتحت آيا صوفيا"، وشعارات داعمة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي حضر إلى آيا صوفيا قبل وقت طويل من إقامة الصلاة.

كما حضر عدد كبير من الصحفيين، بينهم أجانب لتغطية الحدث، إضافة إلى العديد من السياح وسط تدابير أمنية.

وضمن التدابير الوقائية تم إنشاء 17 نقطة صحية تضم كادرا طبيا مكونا من 736 شخصا، و100 سيارة إسعاف ومروحية.

كما تم تخصيص مكانين مكشوفين للنساء بالقرب من ضريح السلطان أحمد وحديقة محمد عاكف، و3 مناطق مكشوفة للرجال في ميدان المسجد وميدان السلطان أحمد وجادة ييراباتان.

وقبيل صلاة الجمعة، بدأت رئاسة الشؤون الدينية برنامجاً لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد، حيث يقرأ أشهر القراء الأتراك سورا من الذكر الحكيم، بدأوها بسورة الكهف، ومن المنتظر أن ينهي البرنامج بدعاء رئيس الشؤون الدينية على أرباش.

وتواصل الجزيرة مباشر بثها المباشر للمنطقة وفعالية الافتتاح عبر موقعها الإلكتروني.

ويفتتح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى منذ العام 1934، تفعيلًا لقرار اتخذته إحدى المحاكم التركية في وقت سابق يوليو/تموز الجاري.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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