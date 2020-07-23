نقود وقداحة وبطاريات.. مستشفى يعرض أغرب ما ابتلعه أطفال (صور)

ويعرض المستشفى بعض الأشياء التي ابتلعها الاطفال خلال العامين الماضيين، مثل النقود المعدنية، والأزرار، وقداحة، وبطاريات، ومسامير، وكرات صغيرة ملونة.

وتتراوح أعمار الأطفال الذين ابتلعوا هذه الأشياء ما بين 6 أشهر و18 عاما، والذين جاءوا للمستشفى بشكاوى خاصة بابتلاعهم لأجسام غريبة.

ويحذر الأطباء الآباء من وضع الأشياء الصغيرة في متناول الأطفال الصغار، إذ عادة ما يروق للطفل تجربة كل ما يوجد أمامه بوضعه في فمه، وربما يبتلعه بعد ذلك دون قصد.

وفي العادة تنحشر هذه الأشياء الصغيرة داخل المريء، بحسب أطباء، وربما تصل أيضا إلى القصبة الهوائية لدى الطفل، مما قد يؤدي إلى إصابته بالاختناق وضيق في التنفس.

وكذلك فإن إصابة الطفل بالتقيؤ أو فرط إفراز اللعاب أو إصابته بالسعال تعد مؤشرات دالة على ابتلاعه شيئا ما، مما يعني ضرورة التوجه للطوارئ على الفور.