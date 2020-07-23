مراسل قناة سعودية يسقط على الهواء بسبب درجات الحرارة (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو، المراسل أثناء حديثه مع ضيف عن الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وما أن بدأ الضيف في الحديث حتى تفاجأ بالمراسل وهو يميل ناحيته، فأمسك به وأجلسه.

وبعد أن قطع مذيع الاستوديو البثّ، عاد مرة أخرى لإجراء حديث مع المراسل، الذي قال إنه تعرض لحالة إجهاد شديد بسبب ارتفاع حرارة الجو، التي قال إنها ربما تكون لامست الخمسين درجة وطمأن الجميع على سلامته.

فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته pic.twitter.com/3TzOgwDdDK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2020

وقالت القناة على موقعها "لهيب الشمس يسقط مراسل الإخبارية في جدة عبد الله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته".

وكتب مغرد" أتمنى توفروا لأطقم العمل في الميدان كافة أنواع وسائل السلامة، وحبذا ابتعاد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عن التغطيات المباشرة تحت وهج الشموس".