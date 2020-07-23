قطر تحدد 40 دولة منخفضة الخطورة ضمن خطة استئناف السفر.. تعرف عليها

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الإجراءات تأتي بناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وسيتم العمل بها اعتباراً من 1 اغسطس/ آب المقبل.

وتابعت: "تم تحديد القائمة بناء على مؤشرات الصحة العامة في دولة قطر وبقية دول العالم".

وضمت قائمة الدول: (تركيا- بروناي دار السلام – فيتنام – الصين – تايلاند – ماليزيا – نيوزيلندا- مالطا – فنلندا- هنغاريا – كوريا الجنوبية – إستونيا- النرويج – ليتوانيا – لاتفيا- اليابان – قبرص – إيرلندا – اليونان – إيطاليا).

كما شملت القائمة بلدان (سلوفاكيا – الدنمارك – هولندا – ألمانيا – المغرب – بولندا – فرنسا- أستراليا – كندا – سلوفينيا – بلجيكا – المملكة المتحدة – التشيك – النمسا – سويسرا – الجزائر – أيسلندا – إسبانيا – كرواتيا – أندورا).

وتتضمن الخطة، إلزام جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة، بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

وأوضحت الوزارة أنه بعد انقضاء الأسبوع، على الشخص أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية المعتمدة للقيام بفحص كورونا مرة أخرى، فإذا كانت الحالة إيجابية يتم نقل الشخص إلى العزل، وإذا كانت سلبية فإن فترة الحجر تنتهي بانتهاء الأسبوع.

وحسب البيان، سيتم مراجعة الدول منخفضة الخطورة كل أسبوعين، وفي حال وجود مراكز فحص كوفيد-19 معتمدة في إحدى هذه الدول، فإن الحصول على شهادة خلو من الفيروس من أحد هذه المراكز لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، سيعفي الشخص من الفحص في المطار.

وقررت قطر رفع القيود الاحترازية تدريجيا على أربع مراحل، بدأت في 15 يونيو/ حزيران، والثانية في 1 يوليو/ تموز، والثالثة في مطلع أغسطس/ آب المقبل، والأخيرة في 1 سبتمبر/ أيلول.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية الخميس تسجيل وفاة واحدة و373 إصابة، إضافة إلى تعافي 377 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات تجاوز 108 آلاف، منها 164 وفاة، فيما تعافى أكثر من 105 ألف شخص.