فورين بوليسي: واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة

وكشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب موقفها من مشروع سد النهضة، بحجب بعض المساعدات عنها.

ونقلت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، مساء الأربعاء، عن 6 مسؤولين ومساعدين في الكونغرس مطلعين على قضية سد النهضة، قولهم إن إدارة ترمب "تدرس فرض العقوبات على خلفية موقف أديس أبابا تجاه مشروع سد النهضة الذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر".

وأوضح العديد من المسؤولين أن إدارة ترمب يمكن أن تمضي قدما في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورأى بعضهم أن السد "غذى الانقسامات والارتباك داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكي دونالد ترمب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي".

In a possible move that would seemingly favor Egypt, the Trump administration may withhold aid to Ethiopia over a Nile dam that has been the source of major tensions between the two countries, FP’s @RobbieGramer reports. https://t.co/vZA6AnOfc4

