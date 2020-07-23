فورين بوليسي: واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب سد النهضة

وكشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب موقفها من مشروع سد النهضة، بحجب بعض المساعدات عنها.

ونقلت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية، مساء الأربعاء، عن 6 مسؤولين ومساعدين في الكونغرس مطلعين على قضية سد النهضة، قولهم إن إدارة ترمب "تدرس فرض العقوبات على خلفية موقف أديس أبابا تجاه مشروع سد النهضة الذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر".

وأوضح العديد من المسؤولين أن إدارة ترمب يمكن أن تمضي قدما في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورأى بعضهم أن السد "غذى الانقسامات والارتباك داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكي دونالد ترمب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي".

In a possible move that would seemingly favor Egypt, the Trump administration may withhold aid to Ethiopia over a Nile dam that has been the source of major tensions between the two countries, FP’s @RobbieGramer reports. https://t.co/vZA6AnOfc4 — Foreign Policy (@ForeignPolicy) July 22, 2020

ونقلت فورين بوليسي عن مسؤول أمريكي مطلع لم تكشف عن هويته،أن إدارة ترمب "أدركت أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد".

وأضاف المصدر" يبدو أنه لا يوجد أحد في البيت الأبيض من ينظر إلى ذلك من خلال عدسة أفريقيا وتأثيره (سد النهضة) على إثيوبيا".

وفي السياق، شدد متحدث باسم وزارة الخزانة ـ لم يتم تسميته ـ على أن واشنطن تعمل "وسيطا محايدا".

وقال "كان ولايزال الهدف الوحيد للحكومة الأمريكية، هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل السد الذي يرتبط بمصالح البلدان الثلاثة".

أكبر سد في أفريقيا

وحسب المجلة، أصبح السد الضخم الذي يعد أكبر سد في أفريقيا "مصدرا للتوترات الجيوسياسية بين مصر وإثيوبيا"، لافتة إلى إشارة السيسي، في وقت سابق، أن بلاده يمكنها استخدام القوة العسكرية لوقف المشروع.

كما أشارت إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من العام الجاري، وبقيادة وزارة الخزانة، ساعدت على دفع المحادثات إلى الأمام.

ونقلت عن مسؤولين اثنين في إدارة ترمب ـ لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن المفاوضين الأمريكيين "وضعوا الأساس لاتفاق نهائي".

وأضاف أحد المسؤولين "المجهود الكبير الذي قامت به مصر وإثيوبيا والسودان على مدى الأشهر التسعة الماضية في المفاوضات يظهر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن إذا كان هناك التزام بين الجميع للقيام بذلك".

تشغيل السد

وتتمسك إثيوبيا بملء خزان السد وتشغيله، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.