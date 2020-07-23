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شاهد: قرية هندية تجبر أطفالها على شرب الخمور للوقاية من كورونا

عشرات الأطفال أرغموا على شرب الكحول بزعم الوقاية من كورونا
عشرات الأطفال أرغموا على شرب الكحول بزعم الوقاية من كورونا
23/7/2020

ما يؤكد ذلك، حادثة أُبلغ عنها أخيرا  من منطقة مالكانجيري التي تسيطر عليها القبائل في ولاية أوديشا شرقي الهند، حيث أجبرت إحدى القرى، أطفالها على الجلوس في طابور لتناول مشروبات الخمور المحلية بزعم وقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأرغم سكان قرية بارسيلبالي، أطفالهم على تناول الشراب الكحولي المحلي، وشوهد أكثر من 50 طفلًا في الفئة العمرية 10-12 يجلسون في طابور ويستهلكون الخمور المحلية.

وانتشر الفيديو الخاص بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، حسبما ذكر موقع "أوديشا تي في" المحلي.

وقد أبلغت منطقة مالكنجيري، حتى الآن، عن 306 إصابة بكوفيد 19، منها 145 حالة لا تزال خاضعة للعلاج، بينما تعافى 161 شخصًا، ولم تشهد المنطقة أي وفاة بسبب الفيروس.

وقبل أيام، نصح المسؤول السياسي الهندي رافيتشاندرا غاتي، بتحضير وصفة فريدة لعلاج فيروس كورونا عبر مقطع فيديو مؤكدًا أنها فعالة خاصة بعدما جرب العديد من الأدوية لعلاج كوفيد-19، وفق قوله.

وقال "أضف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون في 90 مل من الروم (مشروب كحولي) وحركه جيدًا بإصبعك واشربه. ثم تناول عجة بيض نصف مقلية لضمان اختفاء فيروس كورونا"، وتابع "أنا لا أقترح هذا بصفتي سياسيا، ولكن بصفتي عضوا في لجنة كورونا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن غاتي خدم عاملا اجتماعيا لمدة 15 عاما في منطقة مانجالور في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، بينما يخطط أعضاء الكونغرس في الهند لمناقشة هذه الوصفة المزعومة.

ومن الجدير بالذكر، أن تصديق البعض بأن تناول الخمور  يمكن أن يعالج الفيروس التاجي، أودى بحياة المئات في إيران.

وأفادت الدولة الواقعة في غرب آسيا بوفاة أكثر من 700 حالة بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان من هذا العام، بعدما بدأ الناس في استهلاك الخمور لعلاج الفيروس.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، مات أكثر من 5000 شخص بسبب التسمم الكحولي، كما فقد حوالي 90 شخصًا بصرهم أو أصيبوا بأضرار في العين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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