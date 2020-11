شاهد: قرية هندية تجبر أطفالها على شرب الخمور للوقاية من كورونا

ما يؤكد ذلك، حادثة أُبلغ عنها أخيرا من منطقة مالكانجيري التي تسيطر عليها القبائل في ولاية أوديشا شرقي الهند، حيث أجبرت إحدى القرى، أطفالها على الجلوس في طابور لتناول مشروبات الخمور المحلية بزعم وقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأرغم سكان قرية بارسيلبالي، أطفالهم على تناول الشراب الكحولي المحلي، وشوهد أكثر من 50 طفلًا في الفئة العمرية 10-12 يجلسون في طابور ويستهلكون الخمور المحلية.

Despite relentless efforts to spread awareness about #COVID19, superstitions about the virus still rule interior pockets in #Odisha. An incident from Malkangiri where children were seen consuming country-made 'salap liquor' to prevent SARS-nCoV infection is a testimony to it. pic.twitter.com/qAsRVRvLkm

— OTV (@otvnews) July 21, 2020