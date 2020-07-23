شاهد: ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يغادر حلقة عن آيا صوفيا.. ماذا حدث؟

وتفاجأ القاسم بترك ضيفه الكاتب والباحث السياسي السوري عبدالمسيح الشامي، الاستديو على الهواء من برلين، بعد مواجهة ساخنة مع الصحفي التركي حمزة تكين الذي حل ضيفًا من الاستديو في إسطنبول.

"هم هكذا منذ عتيق الزمان"

طوال الحلقة والأخ المسمى عبد المسيح وهو يدلي بأكاذيب لا حجة فيها ولا برهان ، بأسلوب قذر لا يليق بأدب الحوار ، وعندما دُحِضت هذه الأكاذيب بشواهد حمزة تكين تحجج بعدم أخذه وقت كافي للرد وغادر الحلقة . https://t.co/UoWPk7pP5n — زيــد النــصــيــرات (@Al_naser_99) July 22, 2020

ولم يرد الشامي على نداءات المذيع المتكررة بضرورة استكمال النقاش، بينما أبدى تكين استعداده لاستكمال النقاش، وإبراز ما لديه من أدلة وحقائق، تبرر قرار الحكومة التركية بشأن آيا صوفيا، معقّبا "الجبناء، ها هم يهربون هكذا عندما تبرز لهم الحقيقة".

وخلال الحلقة، هاجم الشامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بـ"إثارة الفتن واضطهاد المسيحيين والعمالة لإسرائيل وللغرب"، كما اتهم تركيا بـ"احتلال" إسطنبول، واتهم الدولة العثمانية بـ"الإرهاب"، مما دفع تكين للرد عليه بحزم.

وانتصر عبدَ الله على عبدِ المسيح ..والمسيح عليه السلام بريء من عبوديته

أقوى مشهد في تاريخ الاتجاه المعاكس 😀@Hamza_tekin2023#حمزة_تكين 👍 pic.twitter.com/EB7qOrgqXf — نوّارة (@naw_ara) July 23, 2020

وعرض تكين صورًا عدة تثبت اهتمام أردوغان بالمسيحيين لا "اضطهادهم"، كما أبرز عددًا من الوثائق التاريخية وأقوالًا لمؤرخين مسيحيين كبار بشأن الدولة العثمانية.

وأثارت مغادرة الشامي للقاء، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن الشامي لم يعد لديه حجة يستطيع إثبات وجهة نظره بها، وأن حمزة تكين قدم كل الإثباتات التي دفعت الطرف الآخر إلى مغادرة اللقاء.

يا عبدالمسيح .. ليش هربت يا راجل ؟! هكذا علق @kasimf على انسحاب عبدالمسيح أو هروبه إن صح التعبير، من حقائق مؤلمة طرحها @Hamza_tekin2023 في الاتجاه المعاكس بالأمس حول #آيا_صوفيا . شاهد لحظة الهروب .. pic.twitter.com/ZRSVSzhlnA — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) July 22, 2020

ودافع عبد المسيح الشامي عن موقف مغادرته الحلقة، وانتقد عبر تويتر مقدم البرنامج، واتهمه بالانحياز إلى الضيف التركي، وهي مزاعم فندها عدد من المغردين.

وفي العاشر من الشهر الجاري، وقّع الرئيس أردوغان مرسوما بفتح آيا صوفيا مسجدًا للصلاة في إسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 يقضي بتحويل المبنى التاريخي إلى متحف.

بالعكس دكتور فيصل أعطاك حقك في الوقت لكنك لم تكن مقنعا بكلامك وضعيف وغير مرتب بينما الضيف التركي كان مميزا مهذبا يتكلم بثقه والمستندات وبقوة البرهان لذلك انت أحسست بالضعف أمامه فهربت مثل الدجاجه

مفيش داعي تلفق تهم للدكتور فيصل لتبرير هروبك

اعترف بضعفك أمام خصمك وانتهى الأمر https://t.co/msUsq9nPGl — محمد سراج (@Xbd9TL6OnR3ILgz) July 22, 2020

ورفضت تركيا كل المواقف الغربية المنددة بإعادة آيا صوفيا مسجدا، مؤكدة أن هذه الخطوة التي كانت نتيجة قرار قضائي، شأن داخلي، وقال أردوغان إن إعادة آيا صوفيا مسجدا حق سيادي لبلاده.

ويعتبر "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

الرجل فر أمام الهواء ولم يستطع الرد بعد أن افحمه حمزة تكين بالأدلة ..وحتى بعد مناشدة فيصل القاسم بالبقاء والرد والدفاع عن رأيه رفض ..العالم أجمع شهد بهروبه .. https://t.co/eZkOFDUn5W — ahmad aolad aissa (@AissaAbou) July 22, 2020

انتهى موضوع كذبة تدمير الجيش التركي ل #الكنائس في شمال #سوريا بعد هذا المقطع المدمر 🤣🤣🤣👌🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/q1OM7tJNKw — M. AlShugairi محمد الشقيري 🇶🇦 (@M_Shugairi) July 22, 2020

في مثل يمني يقول : الذي ماتقدر تطبخ تتعذر بالفرن كان خربان .

الاعتراف بالهزيمة رجوله والتشكى والبكبكه شغل الحمقى وعديمى الشجاعه.كان كل حكيك شخصنه وشيطنة لاوردغان ولم تستطيع الرد على قضية:أحقية الدولة التركية بالتصرف بممتلكاتها

بل تنازلت كعربي عن المسجد الأقصى مقايضةً مع صوفيا https://t.co/1Sf23slPul — Abdulmajeed Al-Ghazaly (@naji734) July 22, 2020

في لغة المواجهات هذا اسمه انسحاب تكتيكي! الرجل ما عمل شيءٍ خطأ! انسحب تكتيكيا زي ما بينسحب الأسد و حفتر! ليه حلال على اسياده ان ينسحبوا تكتيكيا و حرام على عبد المسيح الشامي؟ — صقر الشرق (@Falcon_AlSharq) July 22, 2020

إلي الجماعة التي تهكّمت علي عبدالمسيح الشامي ( و أنا واحد منهم ) لأنه إنسحب من حلقة الإتجاه المعاكس بعد أن هزمه حمزة تكين التركي بالضربة القاضية ..

يا جماعة أنتم فاهمين خطأ .. هوّ مُش إنسحاب و مُش هزيمة ..

هوّ فقط إعادة تموضع . — Abdelsalam Ghoneim (@arghoneim) July 23, 2020

هروبك له سببان اما أنك مفلس فكريا و معتمد على فكرة تخوين يعني على طريقة النظام او أنك رحت تشتري بكيت دخان قبل ما يبلش حظر 😅😅#حمزة_تكين_يمثلني #عبدالمسيح_هرب https://t.co/3LK9no6PBu — Mohamed (@Mohamma82387192) July 22, 2020

https://twitter.com/mohmed88888/status/1286232457143083013?ref_src=twsrc%5Etfw