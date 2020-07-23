البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سخرية واسعة من "براعة" ترمب في اختبار من خمس كلمات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/7/2020

وتحدث ترمب في مقابلة تلفزيونية مع "فوكس نيوز" عن "الأسئلة الصعبة" التي خاضها خلال الاختبار المعرفي والذي أذهلت نتائجه الأطباء، على حد قوله.

وأضاف ترمب أنه خلال الاختبار طلب منه ترديد خمس كلمات هي "شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون"، ثم بعد ذلك واصل الأطباء الأسئلة.

ترمب كشف عن "براعته" ودهشة الأطباء من قدراته الإدراكية

وتابع أنه بعد مرور 10 دقائق أو 15 دقيقة، عاد الأطباء ثانية سؤاله عن السؤال الأول وإذا كان يمكنه ترديد الكلمات، مضيفا أنه ردد الكلمات مرة أخرى ليعلق الأطباء قائلين: ‘هذا مدهش. كيف فعلت ذلك؟’. فعلته لأن لدي ذاكرة جيدة. … لأنني أملك القدرة الذهنية".

وقال ترمب إن "الأسئلة الأخيرة أصعب بكثير"، وذلك في المقابلة التي شكك خلالها مرارا بالقدرات الذهنية لمنافسه الديموقراطي جو بايدن.

وفي المقابلة، دعا ترمب منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه حاليًا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إجراء اختبار مماثل، لأن "في الأمر شيئاً ما"، كما قال.

وأضاف: "أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الجسدي. أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الذهني … يجب أن تكون ذكياً … الرئيس شي ذكي. الرئيس بوتين ذكي. أردوغان ذكي" في إشارة الى رؤساء الصين وروسيا وتركيا.

وسرعان ما أثارت المقابلة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت سارة كوبر التي تقلد شخصية ترمب وقد اشتهرت بالمحاكاة الساخرة لأبرز تغريداته، "أنا حقاً لا أستطيع مجاراته".

واستهدفت كوبر ترمب في فيديو سابق بعنوان "كيف تدرك"، إذ سخرت من مقابلة سابقة أجراها مع قناة فوكس، عندما قال إنه "برع" في اختبار معرفي غير محدد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)