دراسة ألمانية: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا

وقالت مؤسسة المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر بغرب ألمانيا، اليوم الخميس: "يجب تدريب هذه الكلاب لمدة أسبوع؛ لتتمكن من التفريق بين المصابين بمرض كوفيد-19، وغير المصابين به".

وأضافت المؤسسة: "يمكن استخدام هذه الطريقة كخطوة تكميلية في فحص العدوى بالأماكن العامة، مثل المطارات والملتقيات الرياضية، والتفتيش على الحدود، والتجمعات الكبرى للحد من انتشار الفيروس بصورة أكبر".

واختبر فريق البحث بقيادة هولجر أندرياس فولك، من المعهد العالي للطب البيطري في هانوفر، قدرات 8 كلاب مدربة موجودة بمدرسة الجيش الألماني "بوندسفير" في أولمن بولاية راينلاند بفالتس، ويضم الفريق متخصصين من المعهد الطبي العالي بهانوفر والمستشفى الجامعي هامبورج-إبندورف.

وقال الفريق الذي نشر بحثه في مجلة "بي إم سي" للأمراض المعدية إن الكلاب تمكنت بعد تدريب استمر أسبوعًا من الكشف بصورة سليمة تمامًا عبر تشمُّم اللعاب والنفس عن 94 في المئة من المصابين، في تجارب شملت ألفًا و12 شخصًا.

وتوزعت العينات عشوائيًا، ولم يكن مدربو الكلاب ولا الباحثون يعلمون شيئًا عن المصابين بالعدوى أو غير المصابين ضمن المشاركين.

وسجلت ألمانيا 205 آلاف و103 أشخاص، وقضى جراء الإصابة 9 آلاف و187 مصابًا، بينما تعافت 189 ألف حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصيب 15 مليونًا و532 ألفًا و470 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 633 ألفًا و73 مصابًا، وتعافى 9 ملايين و448 ألفًا و991 مصابًا، حتى اللحظة.

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