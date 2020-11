"حرب مدن".. عمدة بورتلاند يتعرض للغاز من الشرطة الفيدرالية ( فيديو)

ووجد عمدة مدينة بورتلاند الأمريكية تيد ويلر نفسه محاطا بالغاز المسيل للدموع في ساعة مبكرة من اليوم الخميس بينما كان يتفقد موقع احتجاج على التمييز العرقي ووحشية الشرطة.

وأظهرت تسجيلات مصورة عمدة المدينة الديمقراطي تيد ويلر واضعا نظارات واقية وقناعا أثناء إبعاده عن الحشود وسط سحب الغاز وانفجار المفرقعات النارية على مسافة قريبة.

وبينما كان عمدة المدينة يقف وسط الحشد واضعا كمامة على وجهه، أحاط به الغاز المسيل للدموع وظهر في لقطات فيديو وهو يسعل، ولم قوات الأمن الاتحاديون أي بادرة على التراجع.

We didn't ask for these troops in our cities. We don't want these troops in our cities. pic.twitter.com/x9UOrBDX7E

— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 21, 2020