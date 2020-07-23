تحذير من شراء الكمامات للأطفال الصغار في إنجلترا.. لماذا؟

وقالت الهيئة، اليوم الخميس، إن سلطات الصحة العامة حذرت الآباء من شراء أغطية الوجه (كمامات) للرُّضع والأطفال الصغار، بسبب خطر تعرضهم للاختناق.

يأتي ذلك في أعقاب ترويج شركات مستلزمات طبية ومواد تكميلية لبيع الكمامات وأقنعة لوجه الأطفال الصغار في المتاجر وعلى شبكة الإنترنت.

وأصبح ارتداء الكمامات إلزاميًا في المتاجر والمحلات بإنجلترا أيام الجمعة، باستثناء الأطفال دون 11 عاما، وفق "بي بي سي".

وقالت رئيسة الممرضات في وزارة الصحة البريطانية، البروفيسور فيف بينيت: "الإرشاد واضح بأن الأطفال تحت سن ثلاث سنوات يجب ألا يرتدوا كمامات أو أقنعة للوجه".

وأضافت "ينبغي عدم استخدام هذه الأقنعة؛ لأنها قد تكون خطرة، ويمكن أن تسبب الاختناق".

وتعد بريطانيا بين أكثر الدول تضررًا من جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، وذلك بتسجيلها أكثر من 45 ألفًا و500 وفاة بالفيروس التاجي، وهي أعلى حصيلة في أوربا.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 15 مليونا و439 ألفا، توفي منهم أكثر من 631 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و407 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص في رصد إحصاءات الفيروس.