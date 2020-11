أمريكا.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الفيدرالية ومسؤولون يهددون ترمب (فيديو)

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر قوات فيدرالية وهي تقبض على متظاهرين من الشارع دون إبداء أسباب، وفي عربات غير مميزة، وتعتدي على متظاهرين بالضرب بالعصي.

Militarized Federal Agents from a patchwork of outside agencies have begun policing Portland (in rented minivans vans) without the explicit approval of the mayor, the state, or local municipalities. This is what that looks like in practice: https://t.co/losap4SsgI — The Sparrow Project (@sparrowmedia) July 15, 2020

وقال عمدة المدينة في لقاء مع شبكة سى إن إن معلقا على هذه الممارسات"نحن لم نُطالب بوجود هذه القوات في مدننا؛ ولسنا نريد هذه القوات هنا، والممارسات التي يفعلونها ليست أمريكية على الإطلاق، فهم يأتون في عربات غير مميزة ويأخذون الناس من الشوارع، دون مبرر واضح في كثير من الأحيان، كما أنهم لا يعرّفون أنفسهم للأشخاص المقبوض عليهم، مما يشعر الأشخاص المحتجزون بأنهم مختطفون".

We didn't ask for these troops in our cities. We don't want these troops in our cities. pic.twitter.com/x9UOrBDX7E — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) July 21, 2020

كما هدد رئيس بلدية نيويورك "بيل دي بلاسيو" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللجوء إلى المحكمة إذا رأي ضابطاً فيدراليا في ولايته، ونشر خطابا عبر حسابه في تويتر موجها إلى المدعي العام الأمريكي والقائم بأعمال وزير الداخلية بهذا الخصوص.

ونوه "دي بلاسيو" أن المساعدة من القوات الفيدرالية التي تحتاجها المدينة هي مساعدات للإسكان والغذاء والخدمات الأساسية.

Federal law enforcement officers will NOT be welcome here. I’ve sent this letter to Attorney General Barr and Secretary Wolf to make it clear.https://t.co/zbZvbr7tQN — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 22, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى إن "ما يفعله ترمب في مدينة بورتلاند غير دستوري، ويسبب الانقسام، ويهدد القيم الأساسية لبلدنا".

Make no mistake — what @RealDoanldTrump has done in Portland is unconstitutional, divisive and dangerous. It threatens the core values of our country. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 22, 2020

وكانت قد تصاعدت الاشتباكات بين القوات الفيدرالية والمتظاهرين في محيط المحكمة الفيدرالية ببورتلاند، وألقت القوات قنابل الغاز المُسيل للدموع وغاز الفلفل مما أدى لإصابة العديد من المتظاهرين، إلى جانب حالات الاختناق والسعال الشديد.

وهاجم المُحتجون القوات الفيدرالية وهي تعتقل أحد الأشخاص خلال قيادته لسيارته ومروره بجانب الاشتباكات والمظاهرات في المدينة.

.@NYCMayor opens by condemning president, says if he sees federal officers here in NYC, he'll see Trump in court. De Blasio says aid for housing, food, basic services is the kind of federal help the city does need. — Spectrum News NY1 (@NY1) July 22, 2020

الجدير بالذكر أن وجود الضباط الفيدرالين، الذين أمر ترمب بنشرهم في بورتلاند منذ الأسبوع الماضي، أدى إلى تصعيد التوتر في المدينة، بعد أن قال المحتجون إن الضباط ينتهكون حقوقهم المدنية من خلال التجوال في الشوارع في عربات غير مميزة واحتجاز ناس دون سبب.

وتشهد مدينة بورتلاند مظاهرات منذ أكثر من 50 يوماً للمطالبة بحل جهاز الشرطة بالمدينة. واستمرت الاحتجاجات رغم إرسال قوات إنفاذ القانون من القوات الفيدرالية، وتصاعدت الأحداث أخيراً بعد احتراق قسم شرطة المدينة.

إقرأ أيضا: أمريكيات يشكلن حائط صد لحماية أبنائهن من اعتداء القوات الفدرالية (فيديو)

ويأتي ذلك على خلفية المظاهرات المُنددة بالعنصرية والمُطالبة بحل أجهزة الشرطة، التي اندلعت في كثير من المدن الأمريكية وحول العالم بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" أواخر شهر مايو أيار الماضي، بعد أن جثا شرطي أمريكي برجله على عنقه لما يقارب تسع دقائق في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

Federal officers pushed back moms in helmets using batons and tear gas, assault rifles being carried for crowd control pic.twitter.com/08SU3mRb4X — Sergio Olmos (@MrOlmos) July 22, 2020

A much larger shield line formed up facing the federal police skirmish line. It proved quite effective against resisting munitions used. Federal police was unable to push the crowd off Lownsdale Square Park today. #PortlandProtest #Portland #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Um8Ag43E2R — Justin Yau (@PDocumentarians) July 22, 2020

Activists threw smoke grenades and fireworks to cover their advance. The protest crowd has retaken Lownsdale Park Square. #PortlandProtest #PDXprotests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ULp1PRuyTR — Justin Yau (@PDocumentarians) July 22, 2020

https://twitter.com/KohzKah/status/1285863009328349186?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KohzKah/status/1285860259832061953?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KohzKah/status/1285824376072364034?ref_src=twsrc%5Etfw

The phalanx edges forward as federal officers fall back. pic.twitter.com/AuwDmmkfA9 — Alex Milan Tracy (@AlexMilanTracy) July 22, 2020