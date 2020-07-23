أردوغان يزيح الستار عن لوحة "مسجد آيا صوفيا" (فيديو)

واستمع أردوغان لمعلومات حول التحضيرات النهائية في المسجد، من وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا، وفرضت عناصر الشرطة إجراءاتٍ أمنيةً مشددة في المنطقة.

ورافق أردوغان -وعقيلته أمينة في الزيارة- عدد كبير من المسؤولين الأتراك أبرزهم نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، والناطق باسم العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

وتعد هذه الزيارة التفقدية، الثانية من نوعها خلال 4 أيام، والأخيرة للرئيس التركي قبيل إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين، عند صلاة الجمعة غدا، بعد 86 عامًا من تحويله إلى متحف.

وخلال الزيارة، أزاح أردوغان الستار عن لوحة مسجد آيا صوفيا، كُتب عليها "مسجد آيا صوفيا الكبير".

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وبعده بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يوميًا في المسجد بانتظام، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو/تموز الجاري.

وآيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدًا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

شاهد: أردوغان ينشر مقطع فيديو عن آيا صوفيا

شاهد: ضيف برنامج الاتجاه المعاكس يغادر حلقة عن آيا صوفيا.. ماذا حدث؟

رسالة من المجلس العالمي للكنائس إلى أردوغان بشأن "آيا صوفيا"

أردوغان يوقع مرسوما تاريخيا بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

آيا صوفيا مسجدا.. كيف وفى أردوغان بوعد قطعه قبل 26 عاما؟

جدل حول تصريحات تركية عن ثواب الصلاة في آيا صوفيا.. أين الحقيقة؟