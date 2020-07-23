أردوغان لأتاتورك: مستمرون في تحقيق أهداف 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا

جاء ذلك في الرسالة التي دونها بدفتر الزائرين، خلال زيارته برفقة أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، لضريح مؤسس الجمهورية "مصطفى كمال أتاتورك" وسط العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في الرسالة "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع العام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا".

وتابع "الإنجازات التاريخية التي حققناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب، تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا".

وأردف "القوات المسلحة التركية مستمرة في ضمان أمن البلاد، بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها".

واستطرد "وبهذه الأفكار، استذكر بالرحمة شهدائنا الأبطال، واتمنى أن يكون اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى خيرا لبلدنا وشعبنا وللقوات المسلحة التركية، لتنعم روحك بالسلام".

وكان برفقة الرئيس أردوغان، كل من نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزراء العدل عبد الحميد غل، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة يشار غولر، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين العسكريين.