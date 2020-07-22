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سياسة

هل ترسل الصومال قوات إلى ليبيا؟ وزير الخارجية يرد

وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض
وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض
22/7/2020

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، في تصريح إذاعي، إن "حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا".

وأضاف أن "القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأكد أن ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص "كاذب ولا أساس له من الصحة".

ونفى الوزير الصومالي، أيضا، صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا.

والثلاثاء، تداولت وسائل إعلام موالية لحفتر، مزاعم بشأن ترتيبات إرسال قوات صومالية للقتال في ليبيا، دون ذكر أي مصدر لتلك المزاعم.

وهي المزاعم التي روجت لها على نطاق واسع، وسائل عربية تابعة لدول داعمة لحفتر.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن تحقق قوات الوفاق الوطني المعترف بها دوليا انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.  

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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