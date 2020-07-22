مقال بصحيفة سعودية يدعو لكتابة القرآن "من جديد".. ومغردون يردون

ففي مقالٍ للكاتب والباحث السياسي "جرجيس كوليزادة"، برر دعوته هذه بحجة وجود "أخطاء إملائية" في "الرسم العثماني".

https://twitter.com/gulizada1/status/1285230469358006272?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال نشطاء إن موقع إيلاف الذي يديره الصحفي السعودي عثمان العمير، نشر مقالاً شكّك في دقّة ألفاظ القرآن، داعياً إلى تصحيح الرسم العثماني الذي جعل "مكة"، "بكّة"، وزاعماً أن القرآن مليء بالأخطاء اللغوية، ومشيراً إلى أن الوقت قد حان للتعامل العقلي مع كتاب ﷲ! وتساءلوا: ماذا بقي؟

دعوة الى اعادة كتابة القران الكريم من جديد @elaph https://t.co/jvBnPAXyVE — Elaph إيلاف (@Elaph) July 20, 2020

وأضاف مغردون أن المقال دعا لإعادة كتابة القرآن الكريم لتلافي "الأخطاء الكثيرة" في الرسم العثماني! فهل وصل بهم الاستخفاف إلى هذه الدرجة للتعدي على كتاب الله؟

فيما رأى أحد المغردين أن طرح رجل غير مسلم لهذا الدعوة المغلوطة المضللة توضح الجهل بالعلم بالقراءات والرسم العثماني للمصحف، وتشير إلى نوايا خبيثة، معتبرا أن هذا بسبب ضعف دور العلماء ومؤسساتهم.

صحيفة ايلاف السعوديه .. ▪️دعوة لاعادة كتابة القرآن من جديد ..؟؟ سبحان الله سهل عليهم مثل هالامر

لكن اكتب نطالب #بإسقاط_حكم_ال_سعود

تلاقي 20 يوكن اسود عند باب بيتكم

و 100 جندي من القوات الخاصه

وبيكفرونك .. وبيقولون انت اخونجي

وتتآمر على قلب نظام الحكم

بالتعاون مع قطر .. — بوغانم (@abughanim73) July 22, 2020

وقال حساب نحو الحرية "صحيفة إيلاف، التي يديرها الصديق المقرب للملك سلمان وأحد مستشاري ابن سلمان، تطالب بإعادة كتابة القرآن الكريم من جديد، وإعادة النظر في الأصول الشرعية والفقهية التي تخص الإسلام! لم يبقَ إلا أن يعيدوا الأصنام إلى الكعبة".

وتساءل الصحفي تركي شلهوب "أي وقاحةٍ هذه؟ صحيفة "إيلاف" المقربة من الديوان الملكي السعودي، تدعو إلى إعادة كتابة القرآن الكريم من جديد، لأنه مكتوب بـ"الرسم العثماني"! بدؤوا بالطعن بالبخاري ومسلم، والآن انتقلوا للقرآن الكريم!".

في موقع إيلاف التي يشرف عليه عثمان العمير؛ يطرح رجل غير مسلم دعوة مغلوطة مضللة توضح الجهل بالعلم بالقراءات والرسم العثماني للمصحف وتشير إلى نوايا خبيثة من وراء هذه الدعوة، هكذا تصل الأمور عندما يضعف دور العلماء ومؤسساتهم. pic.twitter.com/8KXrPKc3kw — عبدالكريم الشعيل (@Aboammarsh) July 22, 2020

موقع ايلاف الذي يديره الصحفي السعودي عثمان العمير يدعو لاعادة كتابة القرآن الكريم لتلافي "الاخطاء الكثيرة" في الرسم العثماني !

هل وصل بهم الاستخفاف الى هذه الدرجة للتعدي على كتاب الله ؟

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/gyHgmiUPen — د. احمد الذايدي (@DrAlthaidi) July 22, 2020

موقع #ايلاف المدعوم من الديوان الملكي ويديره #عثمان_العمير يدعو الى إعادة كتابة وتصحيح القرآن الكريم مقال وفتوى سماحة العلامة الشيخ : جرجيس كوليزادة#اسلام6فولتhttps://t.co/q6MCItVVl8 — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) July 21, 2020

https://twitter.com/hureyaksa/status/1285672032420737027?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1285676924686213120?ref_src=twsrc%5Etfw