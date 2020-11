مسؤول إثيوبي للجزيرة مباشر: ليس من مصلحة أمريكا الضغط علينا (فيديو)

وأضاف عضو الفريق الإثيوبي لمفاوضات سد النهضة ومستشار وزير الري والمياه الإثيوبي، البروفيسور يعقوب أرسانو، في حديثه لبرنامج "المسائية" على شاشة "الجزيرة مباشر" أن اتفاق 2015 لا يفرِّق بين بناء السد وتعبئته".

واعتبر أن "الأمر لا يحتاج لإخطار أي دولة، وأن طلب مصر إخطارها بأي مشروع إثيوبي قبل تنفيذه ليس عادلًا، فضلًا عن ضرورة الأخذ في الاعتبار أن المفاوضات مستمرة، وأننا دول جوار ونتقاسم نفس الموارد المائية".

وواصل حديثه "نتمنى أن نصل بمفاوضاتنا إلى وسيلة مثالية لتقاسم المياه وتحقيق التنمية لدول النيل، وهناك نية لبناء مشاريع عدة على النيل الأزرق، ولا أعتقد أن أيا منها سيضر بمصر أو السودان، وتعبئة السد ليس لها انعكاس على حصة الدول المجاورة، وسنقتسم المياه بعد التعبئة ".

وشدّد أرسانو على وجوب احترام السيادة الإثيوبية وحقها في القيام بمشاريع، وأن تحكم الثقة العلاقات بين الدول، واستبعد أن توقّع واشنطن عقوباتٍ على أديس أبابا.

وقال أرسانو "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات سلبية بحق بلادنا، ليس من مصلحة أمريكا الضغط علينا لصالح دول في المنطقة، والعلاقات الإثيوبية الأمريكية علاقات جيدة، وتعبئة السد لا تضر الولايات المتحدة".

وفي السياق، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد شعبه باكتمال المرحلة الأولى لملء سد النهضة، قائلًا إن التعبئة الأولى للسد جاءت بفعل الأمطار والمياه تتدفق بصورة طبيعية.

وبثّ التلفزيون الإثيوبي كلمة آبي أحمد مصحوبة بلقطات من عملية ملء السد.

وقال آبي أحمد في بيان عبر التلفزيون الإثيوبي الوطني: "أكملنا بنجاح المرحلة الأولى من ملء سد النهضة دون أن نضايق أو نؤذي أحدًا".

من جانبه، أبدى وزير الخارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، اليوم الأربعاء، سعادته بانتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة قائلًا: "النيل لنا".

وقال أندارجاشو، في رسالة تهئنة عبر تويتر "تهانينا.. سابقًا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة، في الحقيقة.. النيل لنا".

وانتهت القمة الأفريقية المصغرة (عبر تقنية الفيديو حول السد، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة كبار المسؤولين في الدول الثلاث)، أمس الثلاثاء، دون التوصل إلى اتفاق، في حين قالت الخارجية المصرية إن القمة انتهت باتفاق على إعطاء أولوية لبلورة اتفاق مُلزم بشأن تعبئة سد النهضة وتشغيله.

وأقرت أديس أبابا باكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، عقب انتهاء القمة الأفريقية المصغرة، بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء.

Fruitful meeting on the #GERD facilitated by @CyrilRamaphosa in the endeavors to strengthen African Solutions to African Problems. I appreciate my brothers @SudanPMHamdok & @AlsisiOfficial for common understanding reached on continuing technical discussions on filling. pic.twitter.com/tgcnSj8HYq

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 21, 2020