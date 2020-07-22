ما علاقة المطربة الأمريكية نيكي ميناج بالجيش المصري؟ (فيديو)

وقامت حسابات مؤسسات حكومية مصرية بإبراز الوسم مع كل تغريدة تنشرها تلك الحسابات، حتى يكون الوسم في صدارة "الترند" المصري.

وكان من بين هذه المؤسسات صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، حيث أبرز حسابها على تويتر الوسم مع كل خبر لها حتى ولو لم يكن له علاقة به.

وشهدت إحدى تلك التغريدات لصحيفة الأهرام سخرية وغضب واسع على تويتر حيث ذكرت فيها الصحيفة خبر عن المطربة الأمريكية نيكي ميناج مرفقا بوسم الجيش المصري.

وجاء نص التغريدة كالتالي: "نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج حامل فى طفلها الأول #كلنا_الجيش_المصري".

نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج حامل فى طفلها الأول #كلنا_الجيش_المصري https://t.co/dFFp0LprAK — الأهرام AlAhram (@AlAhram) July 21, 2020

وتنوعت ردود أفعال المغردين على تويتر ما بين السخرية والغضب إزاء هذه التغريدة، حيث رأى بعضهم أن هذا الفعل لا يليق أن يصدر من أعرق جريدة على مستوى العالم العربي، ونادى البعض بتطهير مؤسسات الإعلام في مصر.

الطابونة المسماة بالصحف الوطنية إضافة مؤسسة الاعلام لماسبيرو وتوابعه نرجو تنقيتها او غلقها ولا يجب أن تترك في تلك المرحلة بشخوصها الخونة او عديمي المسئولية … حان وقت التطهير الذي تأخر.. وأريد أن أعرف ماهي وظيفة أسامة هيكل وماذا يفعل.. كفانا سهوكة في وقت الجد — Abdel Wahab (@abdellwahabnegm) July 21, 2020

وسخر آخرون من التغريدة وقالوا إن الخبر مع الوسم دليل على "المستوى المتدني للصحافة المصرية"، وطالب كثيرون بسرعة حذفه لما يحمله من إساءة للصحيفة المصرية العريقة.

لو القائمين على أكبر جريدة ف العالم العربى عندهم دم أو ببخافوا من اى عقاب من اى نوع لم نكن لنرى هذا الغثاء وهذه البذاءة وعدم الاكتراث بكرامة مصر وجيشها وأهلها

لازم المسؤل عن نشر هذا الخبر بجوار هاشتاج لجيش مصر يتعاقب

مش بس يتحاسب

لا

لازم يتعاقب

دى سخافة غير مقبولة. . — رمسيس الثاني (@hsnfouad1) July 21, 2020

وترحم آخرون على كبار الكتاب الذين تأسست على أيديهم صحيفة الأهرام مثل طه حسين وعباس محمود العقاد، ومحمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس وغيرهم.

الخبر مع الهاشتاج دليل علي المستوي المتدني للصحافه المصريه — Chicco (@ChiccoClub) July 22, 2020

https://twitter.com/Haithamessa1/status/1285677831184437250?ref_src=twsrc%5Etfw

طب الكلام ده تحت الهاشتاج ازاي

هتولد في مستشفي الجيش — Ehab (@bob230776) July 21, 2020