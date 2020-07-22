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سياسة|مصر

ما علاقة المطربة الأمريكية نيكي ميناج بالجيش المصري؟ (فيديو)

22/7/2020

وقامت حسابات مؤسسات حكومية مصرية بإبراز الوسم مع كل تغريدة تنشرها تلك الحسابات، حتى يكون الوسم في صدارة "الترند" المصري.

وكان من بين هذه المؤسسات صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، حيث أبرز حسابها على تويتر الوسم مع كل خبر لها حتى ولو لم يكن له علاقة به.

وشهدت إحدى تلك التغريدات لصحيفة الأهرام سخرية وغضب واسع على تويتر حيث ذكرت فيها الصحيفة خبر عن المطربة الأمريكية نيكي ميناج مرفقا بوسم الجيش المصري.

وجاء نص التغريدة كالتالي: "نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج حامل فى طفلها الأول #كلنا_الجيش_المصري".

وتنوعت ردود أفعال المغردين على تويتر ما بين السخرية والغضب إزاء هذه التغريدة، حيث رأى بعضهم أن هذا الفعل لا يليق أن يصدر من أعرق جريدة على مستوى العالم العربي، ونادى البعض بتطهير مؤسسات الإعلام في مصر.

وسخر آخرون من التغريدة وقالوا إن الخبر مع الوسم دليل على "المستوى المتدني للصحافة المصرية"، وطالب كثيرون بسرعة حذفه لما يحمله من إساءة للصحيفة المصرية العريقة.

وترحم آخرون على كبار الكتاب الذين تأسست على أيديهم صحيفة الأهرام مثل طه حسين وعباس محمود العقاد، ومحمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس وغيرهم.

https://twitter.com/Haithamessa1/status/1285677831184437250?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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