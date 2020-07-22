ليبيا.. الوفاق تحشد عند مداخل سرت وروسيا وتركيا تسعيان لتهدئة

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

وقال بيان مشترك اليوم الأربعاء إن تركيا وروسيا اتفقتا بمحادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

Delegations chaired by Deputy Minister Amb. Sedat Önal and Deputy Minister Amb. Sergey Vershinin of the Russian Federation held consultations on Libya and regional developments. pic.twitter.com/IEJS7pnCR6 — Turkish MFA (@MFATurkey) July 22, 2020

لافروف: ليس هناك خارطة طريق ثنائية

من ناحية أخرى حمّل سيرغي لافروف تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 المسؤولية فيما وصل إليه الوضع في ليبيا.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في موسكو اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك خارطة طريق ثنائية بخصوص الأزمة في ليبيا، وأوضح " نحن ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين.

من جانبه قال بوقادوم، إن الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.

باشاغا يحمّل الدول الداعمة لحفتر مسؤولية الأوضاع في بلاده

من جانبه حمّل وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلاده وقال" كفاكم من الرهان على مشروع عسكري فاشل لا يقبل به الليبيون، ولم يخلف إلا الدمار والقتل.

ودعا مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس حكومة الوفاق الشرعية للاستعداد عسكريًا وسياسيًا ضد أي تهديد مصري للتدخل عسكريًا في البلاد، فيما واصلت قوات الوفاق تعزيز حشودها في محيط مدينة سرت.

واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جلال الشويهدي، في مؤتمر صحفي عقب جلسة برلمانية أمس، إن "ما صدر عن البرلمان المصري تهديد مباشر باستخدام القوة ونية المساس بسيادة ليبيا".

وقال الشويهدي، إن ما حصل من قبل البرلمان المصري يشكل خرقًا للقانون الدولي ومخالفة للشرعية الدولية وميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية". موضحا أن "ما صدر عن البرلمان المصري لا يعد دفاعًا عن الأمن القومي المصري، فليبيا لا تشكل أي تهديد لأمن مصر".

وجاءت جلسة البرلمان الليبي ردًا على قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات إلى الأراضي الليبية، حماية للجبهة الغربية، حسب البيان الرسمي للبرلمان المصري.

وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا "إعلان حرب على ليبيا"، وقال إن أي قوات أجنبية داخل الحدود الليبية تعد "قوات معادية"، وأن بلاده: "لن تتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا وأمنها وحريتها".

وكانت قوات الوفاق قد أرسلت تعزيزات العسكرية كبيرة لمنطقتي أبو قرين والشوكة شرق مدينة مصراتة بداية الأسبوع الحالي، لتعزيز محاور القتال بالأسلحة والعتاد والمقاتلين.

واستعرضت أمام وسائل الإعلام حجم العربات العسكرية التي تجمعت من كافة المنطقة الغربية باتجاه مشارف مدينة سرت.