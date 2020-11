ليبيا.. الوفاق تحشد عند مداخل سرت وروسيا وتركيا تسعيان لتهدئة

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

وقال بيان مشترك اليوم الأربعاء إن تركيا وروسيا اتفقتا بمحادثات في أنقرة على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

Delegations chaired by Deputy Minister Amb. Sedat Önal and Deputy Minister Amb. Sergey Vershinin of the Russian Federation held consultations on Libya and regional developments. pic.twitter.com/IEJS7pnCR6

— Turkish MFA (@MFATurkey) July 22, 2020