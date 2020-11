لكمها بقوة.. شرطي أمريكي يُهشم أسنان فتاة سوداء (فيديو)

وحسب أحد المقاطع المُصورة وجه أحد ضباط الشرطة لكمة في وجه الناشطة "ميراكل بويد" خلال إحدى التظاهرات بالمدينة ما أدى إلى تهشم صف أسنانها الأمامي.

وهاجم نشطاء تغريدة كتبتها حاكم المدينة "لوري لايتفوت" عن النائب الأمريكي من أصل أفريقي "جون لويس" الذي توفى قبل أيام وهي ترثيه بأنه كان أيقونة للحقوق المدنية وضمير الأمة.

وذلك تزامناً مع حادث اللكمة للناشطة "بويد" وعلق عليها أحدهم قائلاً "تدعين عصابتك تفعل هذا بالأمس وتقومين بالتبشير بالحقوق المدنية".

@chicagosmayor u let ur gang do all of this yesterday and preach civil rights https://t.co/2y5DuUpJDc pic.twitter.com/lVHYPw2mkH

— ItIsOurDutyToWin (@kalebautman) July 18, 2020