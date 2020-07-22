قطر تسمح للمواطنين وأصحاب الإقامة الدائمة بالسفر والعودة في أي وقت

جاء ذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان لمكتب الاتصال الحكومي.

وجاء في البيان "المواطنون والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم وأصحاب الإقامة الدائمة يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت، أما المقيمون فسيسمح لهم بالعودة لدولة قطر اعتباراً من الأول من أغسطس/آب 2020".

وأضاف البيان "يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، والتوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع".

بيان مكتب الاتصال الحكومي حول سياسة السفر والعودة إلى دولة #قطر خلال الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).https://t.co/ysEtFWkmLa — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) July 21, 2020

تأتي هذه التدابير في إطار المرحلة الثالثة من خطة من أربع مراحل لرفع القيود، المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من أول أغسطس/ آب.

وقد سجلت قطر 107 آلاف و430 حالة إصابة بكورونا حتى أمس الثلاثاء، تعافى منهم 104 ألف و191 حالة.

وبحسب وزارة الصحة القطرية فقد سجلت قطر يوم أمس 393 حالة إصابة جديدة، ليبلغ عدد الإصابات حاليا 3 آلاف و79 حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجراء فحص كورونا لهم حتى الآن 451 ألفا و168 شخصا، وبلغت حالات الوفاة 160 حالة.