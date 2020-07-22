البث الحي
سياسة|نيوزيلندا

فضيحة جنسية تطيح بوزير نيوزيلندي بارز

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن(يمين) ووزير الهجرة إيان ليس-غالواي
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن(يمين) ووزير الهجرة إيان ليس-غالواي
22/7/2020

وتخلت الزعيمة العمالية عن وزير الهجرة إيان ليس-غالواي بعد إبلاغها بعلاقته مع موظفة سابقة كانت تعمل لدى منظمة حكومية مرتبطة بوزارته.

واعتبرت أردرن أن ليس-غالواي لم يعد ملائماً للمركز لأن وزارته تتولى أيضاً شؤون العلاقات في العمل.

وقالت للصحفيين "أظهر الوزير سوء تقدير على مدى 12 شهراً بإقامته هذه العلاقة، وعرض نفسه لاتهامات إساءة استغلال النفوذ".

ونفت أن تكون بقرارها تصدر حكماً أخلاقياً على حياة الوزير الخاصة، قائلةً "لم يتصرف كما يُنتظر من وزير مسؤول عن مراقبة احترام الممارسات الجيدة في عالم العمل".

ونشر ليس-غالواي المتزوج ولديه 3 أولاد، بياناً أقر فيه بتصرفه "غير اللائق بتاتاً"، وقدم اعتذاره للضرر الذي نجم عن ذلك على عائلته.

وتبلغت رئيسة الوزراء الثلاثاء بهذه القضية من زعيمة المعارضة جوديث كولينز التي حضت الرأي العام على التواصل معها بشأن أي تصرف غير لائق يصدر عن برلمانيين.

وجاءت دعوة كولينز بعد استقالة أحد زملائها من الحزب الوطني (يمين وسط) هو أندرو فالون، بعدما أثار فضيحة بإرساله رسائل ذات محتوى جنسي إلى شابات.

وتولت كولينز الأسبوع الماضي زعامة المعارضة في محاولة لتحفيزها قبل شهرين من الانتخابات العامة في 19 سبتمبر/أيلول.

لكن يبقى العماليون الأوفر حظاً بهامش كبير وفق استطلاعات الرأي، إلا أن إطاحة كولينز بعضو وازن في الحكومة تؤشر إلى أن المنافسة الانتخابية ستكون أكثر احتداماً مما كان متوقعاً.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)