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رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج (فيديو)

رئاسة الحرمين الشريفين ترفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج
رئاسة الحرمين الشريفين ترفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج
22/7/2020

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده المملكة العربية السعودية والعالم بأسره من ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا.

ويتم رفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة سنويا قبل موسم الحج بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، ويغطي الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، فيما يعاد الوضع لطبيعته بعد انتهاء الموسم.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أحمد المنصوري، أن رفع كسوة الكعبة المشرفة جرى بمشاركة مختصين وفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً. 

وأكد أن هذا الإجراء يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام سعودية العمال وهم يشرعون في تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش الأبيض.

وتأتي هذه الخطوة في ليلة أول أيام شهر ذي الحجة، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون في 31 يوليو/ تموز الجاري.

وبعد أيام تبدأ شعائر الحج لهذا العام حيث سمحت السعودية بإقامة مناسك الحج في ظل كورونا، بأعداد محدودة جدا من المقيمين على أراضيها، وألزمت من سيتاح لهم أداء الفريضة بشروط وتدابير صحية صارمة.

وتبدأ اليوم أول أيام شهر ذي الحجة، بينما أعلنت السعودية الثلاثاء أيضا خطتها لموسم الحج المحدود للمقيمين في أراضيها، عبر وسائل عدة، أبرزها إقامة الطواف بأفواج ومسافات آمنة.

وتشمل أبرز بنود الخطة "تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات يوميا (للمشاعر المقدسة)، وتجنيد 3500 عامل يعملون على تغطية 3 ورديات".

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود آحاد الآلاف (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

والعام الماضي، بلغ إجمالي الحجاج مليونين و489 ألفا و406؛ منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام سعودية
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