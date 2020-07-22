رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج (فيديو)

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده المملكة العربية السعودية والعالم بأسره من ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا.

ويتم رفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة سنويا قبل موسم الحج بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، ويغطي الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، فيما يعاد الوضع لطبيعته بعد انتهاء الموسم.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أحمد المنصوري، أن رفع كسوة الكعبة المشرفة جرى بمشاركة مختصين وفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

كما جرت العادة في مواسم الحج.. يبدأ رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبًا، للحفاظ على سلامتها ونظافتها، إضافة للحواجز الفاصلة عن ملامسة الكعبة. #قصة_هاشتاق pic.twitter.com/YBWVaLUnlW — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 21, 2020

وأكد أن هذا الإجراء يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام سعودية العمال وهم يشرعون في تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش الأبيض.

جرياً على العادة السنوية؛ الرئاسة تقوم برفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج.#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/3V0zxGrALK — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 21, 2020

وتأتي هذه الخطوة في ليلة أول أيام شهر ذي الحجة، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون في 31 يوليو/ تموز الجاري.

وبعد أيام تبدأ شعائر الحج لهذا العام حيث سمحت السعودية بإقامة مناسك الحج في ظل كورونا، بأعداد محدودة جدا من المقيمين على أراضيها، وألزمت من سيتاح لهم أداء الفريضة بشروط وتدابير صحية صارمة.

رفع ثوب الكعبة المشرفة

تقوم الرئاسة بعد رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، ويتم رفع الكسوة إلى مسافة 3 أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، فيما يعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج. pic.twitter.com/gFZ0oRj4Yp — maryuma 🌺rose (@Maryamr79931012) July 22, 2020

وتبدأ اليوم أول أيام شهر ذي الحجة، بينما أعلنت السعودية الثلاثاء أيضا خطتها لموسم الحج المحدود للمقيمين في أراضيها، عبر وسائل عدة، أبرزها إقامة الطواف بأفواج ومسافات آمنة.

وتشمل أبرز بنود الخطة "تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات يوميا (للمشاعر المقدسة)، وتجنيد 3500 عامل يعملون على تغطية 3 ورديات".

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود آحاد الآلاف (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

والعام الماضي، بلغ إجمالي الحجاج مليونين و489 ألفا و406؛ منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

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