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حاخام إسرائيلي يصلي من أجل "سلامة" الملك سلمان (فيديو)

الملك سلمان أثناء استقبال وفد مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان في فبراير الماضي
الملك سلمان أثناء استقبال وفد مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان في فبراير الماضي
22/7/2020

وجاء في التغريدة، إن الحاخام دافيد روزين الرئيس الدولي لحوار الأديان في منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية (AJC)، يوجه دعاء بالشفاء وتمام الصحة لجلالة الملك سلمان.

وقال الحاخام بالفيديو "أتضرع إلى الله عز وجل خالق العالم، مفعم بالحنان والرحمة، أن يبعث ببركات الشفاء إلى جلالة الملك سلمان ملك السعودية، خادم الحرمين الشريفين وراعي المقدسات الإسلامية، عسى أن يعيد إليه تمام الصحة، ويمكّنه من المضي في قيادة شعبه، ودفع مبادرات سلمية في المنطقة والعالم برمته".

وأضاف "أنتهز هذه الفرصة لتقديم شكري لجلالته على كرم الضيافة التي استقبلنا بها نحن أعضاء المجلس الإداري لوفد منظمة (كايسيد) المركز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والذي تأسس باسم الملك الراحل عبد الله".

وتابع "عسى أن تأتي مثل هذه المبادرات بإدراك أكثر عمقا للاحترام المتبادل بين أبناء إبراهيم عليه السلام، ودفع عجلة السلام إلى الأمام في العالم".

وكان العاهل السعودي قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عبر اتصال مرئي من مقره بالمستشفى أمس الثلاثاء.

وفجر الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي٬ أن عاهل البلاد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء فحوصات طبية، جراء وجود التهاب في المرارة.

ولم يذكر البيان الملكي تفاصيل بشأن الحالة الصحية للملك سلمان. 

وبسبب دخول الملك سلمان المستشفى أجلت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية، والتي كان مخططا أن تتم الإثنين، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في حسابه على موقع تويتر.

وفي فبراير الماضي كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز استقبل للمرة الأولى في قصره بالعاصمة الرياض، وفدا متعدد الأديان يضم حاخاما إسرائيليا، وهو الحاخام دافيد روزين نفسه صاحب الفيديو. 

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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